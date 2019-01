Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 30.1.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisuositus

Vermon pitkävetokertoimissa ovat hurraa-huudot kaukana.Callela Elizan kerroin oli väijyssä, mutta se putkahti suurena pettymyksenä markkinoille. Veikkaus pitää tammaa paljon IS Ravejakin selvempänä suosikkina, joten sen lukema 2,6 ei ole likimainkaan pelikelpoinen. Rajakerroin Toto64-pelin kolmossuosikin voitolle on 3,86.Pelikoriin luiskahtaa vain yksi kohde. Keskipitkän matkan suosikkion ollut niin vakuuttava, että sitä kannattaa pelata sopivassa sakissa alle 2,0:n kertoimellakin. Pelijärjestäjän tarjous vahvalle menijälle on 1,9. Arviomme mukaan ruuna voittaa illalla 58 prosentin todennäköisyydellä, joka vastaa kerrointa 1,72.Päätöskohteessa One Pointin 3,7 on kohtuullinen ylikerroin, mutta emme vihjaa sitä Toto64-varmaamme Tanpopoa vastaan.Cyrius d’Ariane 1,9**Veikkaus sulkee Vermon ravien pitkävetokohteet keskiviikkona klo 18. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.