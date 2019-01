Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 30.1.2019 – jättipottikierros

Suosikki: Johtavan takaa juosten loppua viime kerralla pistellyt 2 Quite Right on loistoasemista selvänä suosikkinakin kelpo varma, sillä Björn Goop päässee hakemaan sujuvasti keulapaikan hallintaansa. Kun kovimmilla haastajilla kuntopuoli on hieman epävarmalla tolalla, vauhti rauhoittunee matkalla sen verran, että ykkössuosikki vetänee lähtöä maaliin asti.



Haastajat ja yllättäjät: 5 Pomeroll Am pisteli Örebron startissa 2. ulkoa lopun pontevalla tyylillä, mutta oli sen jälkeen kerran poissa ja starttiväli on venynyt. Siitä huolimatta ykköshaastaja. 9 Green Keeper U.S. ei suoranaisesti häikäissyt loppuvuoden starteissa, vaikka sijoitukset asiallisia olivatkin. Tauolta ja kengät jalassa suosikin kukistaminen tuntuu haasteelliselta tehtävältä. Yllätysosastolta esiin voi nostaa 11 Querys Alesion, joka nousi viimeksi 6. ulkoa 14,1-vauhtisella päätöskierroksella totoon ja voi parantaakin otteitaan tähän. 1 Anddontsayitsover puolusti viime kerralla pikamatkalla keulaa Quite Rightia vastaan, mutta väsähti lopussa, joten täydellä matkalla paikka johtavan peesissä kelvannee. Siitä sopivalla vauhdinjaolla totosija on mahdollinen.



Juoksunkulku: Anddontsayitsover luovuttaa vetotyöt Quite Rightille. Tasavauhtinen 3 Carla d'Eronville voi edetä toisen radan vetäjäksi.



Pelijakauma: Quite Right (50%) on lievästi ylipelattu, Green Keeper U.S. (17%) selvemmin.



Ranking: A) 2 B) 5, 9, 11, 1, 8 C) 3, 6, 10, 7, 12 D) 4