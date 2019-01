Ravivihje: Toto64 Vermo 30.1.2019

Suosikki: Suomenhevosten 2100 metrin tasoitus on pyöreä pelikohde. Syksyllä mahtikuntoon kohonnut 8 Onnetööri oli pikkutauon jälkeen pari kertaa selvästi normaalia saamattomampi, mutta on viime kilpailunsa perusteella taas menossa oikeaan suuntaan. Vahva hevonen jäi Vermon pitkällä matkalla kaikki voimat tallella pussiin. Ruuna nousee rankingin kärkeen, muttei selvällä erolla kolmen tuloksettoman juoksunsa jälkeen.

Haastajat: Kolme kilpailua sitten 5. ulkoa kierroksen kirillä voittajan tuntumaan jyrännyt 6 Valon Veeni on laukannut viime kilpailuissaan, mutta jatkaa kovassa vedossa. Viimeksi se laukkasi päätöspuolikkaan alussa, kun kurotteli kuolemanpaikkajuoksun jälkeen jo kärkipaikalle. Ruuna ottelee varmasti voitosta, jos pysyy askelillaan.

Kyvykäs 9 Vihellys on päässyt kilpailemaan tosi vähän korkeaan ikäänsä nähden. Sen viime kausikin oli katkonainen. Ori oli pari viikkoa sitten paussin jälkeen ok-kolmonen 2. sisältä ja jätti muun muassa Onnetöörin selvästi taakseen. Vauhdikkaan hevosen voi hyvin kuvitella olevan kunnon startin ansiosta astetta terävämpi, koska sitä tuskin voi rassata hirmuisesti harjoituksissa.

Oivaan iskuun syksyllä äitynyt 16 Taiga Tuulia oli marraskuun lopulla kuolemanpaikalta mainio viides Vermon Tammatähdessä todellisten huippuhevosten takana, mutta joutui sen jälkeen sairauspaussille. Jos tamman vire on pitänyt, se voi kivuta melko korkealle kaukaa takaakin.

14 Intoiivarin vire on noussut odotetusti talven tultua. Viimeksi se laukkaili, mutta kiri sitä ennen 3. ulkoa oivan reissun jälkeen lähimmäksi voittajaa. Tällä kertaa on vaarana, etteivät tasavauhtisen ruunan kyydit riitä kärkitaistoon pitkältä pakilta.

Yllättäjät: 15 Pelipiste on ehkä koko lauman kyvykkäin menijä, joka on kuitenkin juhlinut voitoilla ihmeen harvoin. Hevosen vire on yhä hyvä, vaikka se on hylätty viime kilpailuissaan maalisuoran laukoista. Vahva ruuna kamppaili molemmilla kerroilla kuolemanpaikkajuoksujen jälkeen vielä kärkisijoista ennen loppusuoran alun hyppyjään. Pelipiste jaksaa tehdä töitä, joita siltä vaaditaankin 40 metrin takamatkalta.

12 Rankkari seurasi toissa kerralla T75-lähdössä nappireissulla kovien hevosten perässä totoon ja teki viimeksi 4. sisältä asiallisen 600 metrin kirin ulkoratoja pitkin. Ruuna voi varmuudellaan ohittaa nytkin monta vastustajaansa, mutta voitot sillä ovat nykyään kiven alla.

3 Onon Nospahotti olisi kunnossa, muta se on ollut lähes toivottoman epävarma. Viimeksi ruuna laukkasi loppukaarteessa, kun oli nousemassa kärkikahinoihin.

Pelijakauma: Vihellyksen suosikkiaseman voi kyseenalaistaa ja myös tuurilla Lahdessa voittanutta 2 Tähtimenevää on rastittu aivan liikaa. Pelipiste on todellinen kanuunarasti ja myös Onnetööri on alipelattu.

Juoksunkulku: Radoilta 1 ja 2 avataan parhaiten. Fiannan Mahti tai Valon Veeni vastaa vetotöistä.