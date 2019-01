Ravivihje: Toto5 Joensuu 29.1.2019

Suosikki: 3 Wonder of You on illan Toto5-pankki, ja ihan aiheesta. Jere Taulion suojatilla on alla kolme vakuuttavaa voittoa. Jos hevosen vire on ennallaan ja se malttaa ravata, putki venynee neljään. Wonder of You ei ole vielä hävinnyt laukatonta juoksua.

Joensuun-voittonsa ori otti keulasta ja sama juoksupaikka oli valttia myös viimeksi Lappeessa. Veli-Pekka Toivanen ei satsannut kiihdytykseen vaan ajoi Wonder of Youn piikkiin ensimmäisen takasuoran loppupuolella. Avaus oli 15-vauhtinen ja vaikka matkavauhti ei rauhoittunut merkittävästi, ori oli lopussa murskaavan ylivoimainen. Sarjat kovenevat pikku hiljaa ja nyt vastassa on tasokkaampia hevosia kuin aiemmin, mutta Wonder of You pystyy vastaamaan haasteeseen.

Haastaja: 8 San Jose Shark oli viimeksi oikein mainio johtavan rinnalta ja karkasi 14,5-vauhtisella viimeisellä puolikkaalla tynkälähdön ylivoimaiseksi ykköseksi. Voitto irtosi sen verran helpon näköisesti, että ruuna pystynee heittämään haastetta jopa Wonder of Youlle.

Yllättäjät: Välivuoden jälkeen radoille palaileva 6 Moonlight Black oli toissa kerralla Kuopiossa asiallinen kolmas tauolta laatulähdössä, jonka vei voitokas Triple Ray. Moonlight Black sai hyvän sisäratajuoksun ja spurttasi loppusuoran juosten. Viimeksi vastaavanlainen taktiikka kantoi voittotaistoon asti, mutta keulassa juossut Grouse Man jäi ohittamatta. Hyviä lopetuksia tehneen 7 He’s a Keeperin mitalisijaputki katkesi viimeksi Vermossa Global Uncommonia ja kumppaneita vastaan, mutta kunto pitää. Heikki Laakkonen ei halunnut ajaa pitkää kiriä 3. ulkoa ja sen jälkeen mahdollisuutta ei enää tullut. He's a Keeper jäi ajamattomaksi ja tuli pussissa maaliin rintaman takana. Santtu Raitalan rattailleen saava 4 Flying Chip löi viimeksi 3. sisältä muut paitsi joukkoa vieneen Lucky Cloudin.

Juoksunkulku: Wonder of You satsaa nyt starttiin sen verran, että pitää pelatuimmat haastajansa alussa ulkopuolella ja etenee keulaan.

Pelijakauma: Wonder of Youn (71%) alustava kannatus on jo kipurajoilla, mutta kyseessä on silti kohtalainen varmavalinta, kun T5-rivin muut pelipohjat eivät oikein maistu. Jos illan pankkia varmistelee, kannattaa huomioida myös He's a Keeper (5%) ja Moonlight Black (7%).