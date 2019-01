Ravivihje: Toto65 Teivo 28.1.2019

Suosikki: 3 BWT Dictatorin ura alkoi positiivisesti 3-vuotiaana, mutta menossa on vielä epävarmuutta ja hevoseen on vaikea suunnata täyttä luottoa Teivossa, vaikka tehtävä sinänsä vaikuttaa sopivalta. Valmentajan mukaan pikkutauon päätteeksi on ajettu 19-vauhtinen hiitti, joten sen puolesta hevosen pitäisi olla tauolta heti valmis. Ravilla varsa on varmasti lähellä voittoa, mutta esimerkiksi uran ensimmäinen autolähtö voi olla kompastuskivi.

Haastajat: 1 Silenos Speyburn otti viimeksi uransa avausvoiton vahvan esityksen päätteeksi johtavan rinnalta ja ura on noususuunnassa. Tamma on hieman tasavauhtinen, mutta puolestaan sitkeä.

2 Propellant otti voittonsa keulasta ja on nytkin tyrkyllä sille paikalle. Sopivassa tehtävässä ruuna voisi vetää maaliinkin saakka, vaikka viime kisoissa lopun puristuksessa on ollut toivomisen varaa.



Yllättäjät: 4 Baron Box kannattaa mahduttaa pelaamattomana mukaan systeemeihin. Viimeisissään laukkaillut ori on näyttänyt ehjissä starteissa hyviäkin vauhteja ja saa nyt Esa Holopaisen kyytiinsä. 7 Donciliouksella lähti viimeksi kenkä ja sen saa unohtaa. Loka- marraskuun taso riittäisi tässä korkealle. 5 X-Fire K.A. voitti Turussa oikein sopivan tehtävän johtavan takaa, mutta oli viimeksi lähinnä tasainen sisäratajuoksulla. 6 Responsible on ollut tammikuun starteissaan oikein vaisu.

Pelijakauma: BWT Dictator (51 %) on epävarmana varsana hieman liikaa luotettu. Yllättäjistä nostetaan lapulle aliarvostetut Baron Box (1 %) ja Doncilious (3 %).

Juoksunkulku: Propellant ottaa ainakin aluksi keulapaikan ja tuskin luovuttaa sitä kuin korkeintaan suosikille.