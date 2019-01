Ravivihje: Toto75 Kalmar 26.1.2019

Suosikki: 8 The Real Star putosi toissa kerralla selvästi Illuminatin kyydistä, mutta teki viimeksi johtavan rinnalta vahvan suorituksen nujertaen keulan aikaisin ja vastaten vielä selästä yrittäneelle maaliin asti. Jos suoritustaso pysyy samana tähänkin, on voitto sopivassa tehtävässä ulottuvilla. Valppaalla kuskilla ori päässee nousemaan sisältä heti toiselle radalle, sillä rinnalta starttaa varsin verkkainen avaaja. 6 Capture on paalun kiinnostavin. Se nousi Kalmarissa 7.ulkoa jo kärjen lähelle, mutta pilasi loppukurvissa laukkaan juuri kun piti aloittaa viimeinen isku. Viimeksi ruuna latasi 3. ulkoa takasuoralla kärkeen, mutta vaativat olosuhteet hyydyttivät sen selvästä johtoasemasta lopussa toiseksi. Starttinopea Thomas Uhrberg voi luovia sen hyviin asemiin nyt.



Haastajat ja yllättäjät: Yllätysmerkkinä lapulle poimitaan 12 Global Strategy, joka jätti Lundenissa varsin hyvän vaikutelman. Ensimmäisessä kisassa ori tuli 5. ulkoa pontevalla tyylillä perille ja otti saman päivän toisessa lähdössä hallitun voiton kierrettyään 3. ulkoa viimeisellä takasuoralla johtavan kupeelle. Muitakin mahdollisia toki on, mutta ne eivät tällä kertaa mahdu mukaan. 5 Dooley's U.N.G. laukkasi Axevallassa pian startin tapahduttua, mutta otti viimeksi revanssin haettuaan vetotyöt aikaisessa vaiheessa. 13 Just Wait And See kadotti toissa kerralla ravinsa, mutta oli viimeksi taas hyvä. Sisäradalla taaempana juossut ori sai vapaata liian myöhään. Matka käy. 11 Invincible H.C. vaihtoi viimeksi jo ennen puolimatkaa 4. sisältä toisen radan vetäjäksi ja otti Hennesy Bokon takana kakkossijan. Juoksun onnistuessa mahdollinen. 1 Tengil Face piti viime viikolla keulasta 15-lopetuksessa varmaan voittoon, mutta samalle paikalle päästessäänkin tehtävä tuntuu nyt hieman kovalta. 7 Call Me Broddalla on kapasiteettia, mutta laukat ovat sotkeneet ja taukoa on takana. 3 Forever Newport teki Solvallassa 5. ulkoa mallikkaan 13-vauhtisen kirin ja kurkotti lopussa kärkeen. Rima on nyt ehkä hieman liian korkealla. Keulasta pari vakuuttavaa voittoa ottaneella 14 Othalalla tuntuisi takamatkaa olevan tällä kertaa 20 metriä liikaa.



Juoksunkulku: Tengil Face voi pitää terävällä kuskillä sisältä keulat. 2 Just Invincible avaa hyvin, mutta selkä kelpaa. Jos The Real Star pääsee nousemaan heti toiselle radalle, voi se edetä aikaisin kärkiporukkaan.



Pelijakauma: The Real Star (25%) on oikea suosikki. Capture (12%) tuntuu edulliselta, samoin yllättäjistä Global Strategy (3%). Othala (7%) on ylipelattu.



Ranking: A) 8, 6 B) 12, 5, 13, 11, 1, 7, 3, 14 C) 15, 9, 10, 2 D) 4