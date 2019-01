Ravivihje: Toto75 Lappeenranta 26.1.2019

Suosikki: 5 Ypäjä Hereiam on löytänyt vaisun syksyn jälkeen talvella taas huippuvireen. Oulun voitto tuli tätä paljon helpommasta porukasta, mutta Teivossa ruuna oli tätä vastaavassa tehtävässä oikein rehti kakkonen kierrettyään 1. takasuoralla johtavan rinnalle. Kovinta haastajaa ja 9-vuotiaasta Teivossa ohi puristanutta 11 Shadow of Brisbanea huomattavasti parempi lähtöpaikka tuo suosikin aseman, mutta isohko riski jäädä johtavan rinnalle tekee hevosesta hieman liikaa luotetun. Ypäjä Hereiam on toki osoittanut selvittävänsä senkin juoksupaikan, muttei siitä ole koskaan helppo voittaa näitä lähtöjä. Keulapaikalta Ypäjä Hereiam olisi suuren suuri suosikki, mutta siinäpä se pähkinä sitten onkin, että onko se paikka tarjolla?

Haastajat: Lappeen pyöreällä radalla ei ole helppo ehtiä takaa, jos se nyt tällä tasolla on muutenkaan koskaan helppoa, mutta hurjassa vireessä kisaavalta kiritykki Shadow of Brisbanelta se saattaisi onnistua. Orastava voittoputki katkesi Seinäjoella, mutta ruuna kiri sielläkin 5. ulkoa 11,7/700 metriä ja osoitti, että kunto pitää.

Äärimmäisen nopea starttari 1 Mr Hot Shot ottaa ainakin aluksi johtopaikan ja saattaisi olla, että sillä myös koitetaan siitä, kun Teivossa oli kohtalona jäädä pussiin 2. sisälle. Ruuna on hieman tauluaan vaarallisempi ja juoksu ei voi mennä ykköseltä kovinkaan pieleen, mutta vaikea Mr Hot Shotia on nähdä voittajana ainakaan johtopaikalta, kun Ypäjä Hereiamilta on taatusti siinä tapauksessa luvassa pientä painetta läpi matkan.

Yllättäjät: Tasaisen tasokkaassa lähdössä riittää yllättäjäehdokkaitakin ja varsinkin reipas tempo avaisi niille mahdollisuuksia. Matias Salon uusi tulokas 2 Pajas Face saattaa olla vielä taukokankea, mutta luokan pitäisi riittää näihin tehtäviin. Lahdessa myöhään tilaa saanut ja tulisesti lopettanut 8 Minto's Daisy Star on iskussa, mutta onnettomalla lähtöpaikalla. Kovin katkonaisesti kilpailemaan päässyt 3 Amaretto Scoop oli taukostartissaan positiivinen, kun se tuli 3. sisältä voimia tallella sisään. Ruuna voisi startti alla parantaa vielä ihan merkittävästikin. 7 Tapiro Jet on ollut näissä lähdöissä jatkuvasti kärkipäässä, mutta senkin paikka on nyt varsin kurja. 4 Dreambow oli Teivossa oudon vaisu 2. ulkoa, mutta kiri sitä ennen kahdesti kymppiä. 10 William Pine on rutinoitunut tälle tasolle, mutta ihan huippuisku on ollut hakusessa. Talven menestyjä 6 Hazelhen Hermes hyppää sarjaa ylemmäksi Pronssidivisioonasta ja nousu on tasollisesti aika hurja.



Pelijakauma: Ypäjä Hereiam olisi keulapsyykillä oikein pelattu, mutta kuolemanpaikkariski huomioiden hieman liian suuri suosikki. Siltä siirrettäisiin pinnoja haastaja Shadow of Brisbanelle, joka on tottunut tykittämään takaa. Mr Hot Shotiin ei innostuta aivan niin paljon kuin kansa näyttäisi tekevän, vaikka paikka puoltaa. Lähdössä on periaatteessa useampikin aliarvostettu yllättäjä, joita ottaisi mielellään pieneen rooliin, jos varaa on/olisi.

Juoksunkulku: Kolmelta sisimmältä radalta kiihdytään lujaa, mutta Mr Hot Shotin pitäisi halutessaan pystyä puolustamaan piikkipaikka. Se tuskin luovuttaa sitä kuin suosikille, jos sillekään. Ypäjä Hereiamilla ajetaan aktiivisesti eteenpäin ja huolehditaan joka tapauksessa siitä, ettei matkalla kävellä. Shadow of Brisbane aloittaa kirinsä viimeisellä takasuoralla.