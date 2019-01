Ravivihje: Toto4 Turku 25.1.2019

Suosikki: 9 Black Ice Boost matkasi molemmissa tauon jälkeisissä kisoissaan 4. sisällä. Viimeksi ruuna terävämmin kuin aikaisemmin ja kilpailee nousuvireessä. Black Ice Boost pääsee toiselta radalta liikkeelle ja pääsee mitä todennäköisimmin hyvään paikkaan parijonossa. Loppukirissä se on tällä hetkellä huippuvaarallinen.

Haastajat: 11 Wall In Carlina ei vakuuttanut Teivossa tauolta, mutta Vermossa tamma oli selvästi parempi kirien 3. ulkoa tototaistoon. Black Ice Boost kiri samassa lähdössä viime metrit paremmin saatuaan tarkemman reissun. Tällä kertaa taisto saattaa olla tasaväkisempi, kun myös Black Ice Boost joutuu tekemään töitä ulkoradoilla. Wall In Carlina on vaarallinen, mikäli saa suosikin selän eteensä. 6 Expanse's Tornadon kuntoa ei pidä väheksyä. Teivossa ja Forssassa johtavan rinnalta rehdisti perille tsempannut tamma juoksi viimeksi 4. ulkona ja nousi asiallisesti aivan voittajan kupeelle. Mailin matka ja kuutosrata ei ole paras mahdollinen yhdistelmä tasaiselle avaajalle.

Yllättäjät: Ailahteleva 3 Erica Eme on selvästi tauluaan kyvykkäämpi menijä. Vermossa mukavasti 7. sisältä kirinyt tamma pääsee auton takaa asiallisesti matkaan. 2 Not So Easy Blue oli odotettua nahkeampi Porissa tauolta sisäratajuoksulla. Lähtöpaikka on hyvä, mutta esityksen pitää tällä kertaa olla selvästi parempi, että ruuna nähdään mukana voittotaistossa. 4 Ex Gracy on kesäkelillä ja kengittä hyvä avaaja eikä tamma jää talvellakaan alussa jalkoihin. Kärjen tuntumasta sitä voi odottaa rahoille samoin kuin hyvän juoksun saava 1 Binserta d'Eam.

Pelijakauma: Wall In Carlina (15%) on paras ruksi.

Juoksunkulku: Not So Easy Blue ja Erica Eme ratkaisevat keulapaikan kohtalon. Jälkimmäinen päässee keulaan, mutta avaus voi olla reipas.