Ravivihje: Toto4 Kouvola 24.1.2019

Suosikki: Derbyssä kolmanneksi sijoittunut 1 Larsman on osuvassa tehtävässä selvä ykkössuosikki tauoltakin. Luokkamenijä saattaa olla tauolta yli-innokas ja laukkariski on olemassa, mutta ravia lähtiessään hevonen on lähellä koko matkan johtoa mikäli ruuna avaa talvibalanssilla yhtä hyvin kuin kesäkengityksellä. Viimeksi Vermossa ruuna kiiruhti keulaan peräti 20-vauhtisessa avauksessa, mutta laukkasi toisen kaarteen jälkeen.

Haastajat: 7 B. Violetta haki Turussa toisessa kaarteessa keulapaikan ja kesti ykköseksi. Lappeessa tasaisesti sisäratajuoksulla lopettanut tamma teki Jyväskylässä asiallisen kirin osin neljättä rataa pitkin. Sarja on tällä kertaa kovempi, mutta tamma on silti kakkossuosikki, kun pari hyväluokkaista menijää palaa paussilta. 3 Uljas Suomalainen jatkaa tasaisessa iskussa. Hyvin avaava ori pystyy oikeana päivänä lopettamaan terävästi kärjen tuntumasta. Otteet ailahtelevat, mikä tekee oriista vaikeasti veikattavan. 6 Tuvikerin heikkous on puolestaan epävarmuus. Toto76-lähdöissä kilpaillut ori ei ole ravilla ulkona kärkikuvioista. Se joutuu tasaisena ja epävarmana avaajana ottamaan alun varman päälle, mutta päätöskierroksella se pystyy tekemään töitä kolmannella radalla. Lähtöpaikka on suuri miinus 9 Lintikalle, kun tamma olisi paras keulasta. Jyväskylässä huoltotauolta viimeinen 100-200 metriä oli liikaa. Tällä kertaa Lintikka pyrkinee kiihdytyksessä pitämään Larsmanin selän. Tauolta palaava 4 Issakan Pouta on tauluaan kyvykkäämpi samoin kuin 2 Myllyn Valtti. Duo kuitenkin vaatii suurella todennäköisyydellä startteja koneeseen.

Pelijakauma: Larsman (62%) on Toto4-pelin todennäköisin voittaja ja kelpaa pienen kuitin varmaksi. Varmistamme kykymenijän suuremmassa systeemissä.

Juoksunkulku: Radoilta 1,2 ja 3 avataan parhaiten. Larsman pitää keulat, mikäli pysyy ravilla. Tämän laukatessa B. Violetta hakee keulat Myllyn Valtilta tai Uljas Suomalaiselta.