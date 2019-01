Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 23.1.2019 – jättipottikierros

Suosikki: 2 Queen Of Sandin viime startti meni täysin pieleen, mutta tässä tarjoutuu mainio tilaisuus revanssiin. Stefan Söderkvistin ajokki tahkosi ensimmäisen ringin kolmatta pitkin ja pakitteli sitten porukan perälle. Ulkoisesti tamma näytti hyvältä. Kakkosradalta vaihtoehtoja on nyt monenlaisia, todennäköisesti se pääsee kuitenkin hakemaan johtopaikan jossain vaiheessa kun matka on normaalia pidempi ja sisäradan ohituskaistat käytössä. Voitto on ulottuvilla. Varma.



Haastajat ja yllättäjät: 1 Global Rhapsody oli myös toivottoman tehtävän edessä samaisessa Jägersron 75-lähdössä, sillä juoksupaikka oli 9. ulkona. Peter Ingvesin ajokki tuli lopun asiallisesti 12-vauhtia. Halmstadin kiri oli vahva 4. ulkoa. Kärjen tuntumasta saumat korkealle. 9 Tahays Blue Amber yritti viimeksi 4. ulkoa lopussa kolmatta, mutta laukkasi taustalla loppusuoran alussa. Åbyssä Peter Untersteinerin suojatti kulki 5. sisältä viimeiset 600 metriä 11-vauhtia, joten kunto on aivan hyvä. Se menee matkan ja voi sopivasta paikasta toiselta radalta nousta lopussa ylös. Jos suosikki pääsee keulaan, sille voi tosin jäädä toisen radan vetäjän paikka, eikä voitto ole siitä todennäköistä. 5 Stella Newmen laukkasi viimeksi juuri kun oli loppukurvissa nousemassa 2. sisältä kiriin. Matkasta ei ole sille etua, mutta selkäjuoksulla sekin menettelee. 4 Frances Yoda leiskautti Jägersrossa 3. ulkoa viimeisellä takasuoralla vauhdilla kärkeen asti, mutta loppusuora osoittautui työlääksi. Åbyn suoritus johtavan takaa oli terävä. Nätillä reissulla silläkin on saumoja totokamppailuun.



Juoksunkulku: Eturivissä on iso liuta hyviä avaaja, mutta tällä matkalla selkäjuoksu on Queen Of Sandia lukuun ottamatta kaikkien tavoitteena. Suosikki hakee siis vetotyöt alun jälkeen.



Pelijakauma: Queen Of Sand (49%) on oikea suosikki, ehkä aavistuksen liikaa pelattu. Frances Yoda (13%) on ylipelattu, Tahays Blue Amber (7%) on jäänyt hieman aliarvostetuksi.



Ranking: A) 2 B) 1, 9, 5, 4 C) 3, 7, 6, 8, 10 D) -