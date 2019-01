Ravivihje: Toto64 Vermo 23.1.2019

Suosikki: 1 Ergo Am on näyttänyt viime kilpailuissa todellista kapasiteettiaan. Toissa kerralla ruuna piti sisäradalta keulat ja voitti selvästi 12,5-vauhtisessa lopetuksessa. Viimeksi ruunalla ajettiin 2. ulkoa, mistä se hoiti homman -vauhtisella 700 metrin kirillä. Valmentaja Markku Nieminen kertoi ennen viime juoksua, että ruunalla yritettiin viime vuoden puolella kilpailla liian kevyellä balanssilla. Painavampi balanssi on tuonut lisää ryhtiä suorituksiin.

Haastajat: 7 Pope avaa kovaa ja haastanee suosikin heti kiihdytyksessä. Ruuna on edelleen kunnossa, vaikka marraskuun puolivälin jälkeen ei ole tullut voittoja. Viimeksi Vermossa haastajadivisioonan finaalissa Pope juoksi keulassa ja oli hyvä, vaikka Celebration Song ja Reverend Dred kurottivat ohi kalkkiviivoilla. 9 Cavalier Brodde hyökkäsi viimeksi kohti kärkeä jo 1300 metriä ennen maalia ja kiersi johtavan rinnalle, mistä haastoi Ergo Amia hyvin, vaikka ohi ei ollut lopulta mitään asiaa. Reipas alkuvauhti voisi nyt olla avain ruunan voittoon.

Yllättäjät: 3 Racehill Victory on ollut jo jonkin aikaa riviään parempi. Viime keskiviikkona se jäi sisäratajuoksun jälkeen pussiin ja tuli voimia tallella maaliin Her Royal Highnessin voittamassa T64-lähdössä. 4 Stonecapes Poe etsi virettään syksyllä, mutta on ollut tauon jälkeen paremman oloinen ja saattaa kilpailla edelleen nousukunnossa. 10 BWT Angryman on tehnyt talven mittaan monta hyvää esitystä pitkillä matkoilla. Viimeksi Turussa se kuitenkin taipui johtavan rinnalta yllättävän aikaisin ja valui hännille. Alkutalvesta hyvin kulkenut 2 Rim Bay Kickapoo ei loistanut viimeksi paussilta, mutta terävöitynee startti alla. 8 Leon Coger on ruudikas menijä, joka voi vapaalla juoksulla tehdä yllättävän kovan ja vauhtikestävän suorituksen. Viimeksi tehtävä oli jo etukäteen tuomittu piippuhyllyn lähtöpaikalta. Toissa kerralla ruuna oli hyvä kolmas keulasta North Lexuksen voittaessa.

Juoksunkulku: Ergo Am pitää keulat, mutta kiihdytys voi venyä ainakin hieman Popea vastaan ajaessa.

Pelijakauma: Ergo Am (57%) on hieman liian pelattu, mutta rivin todennäköisin voittaja kelpaa silti apuvarmaksi pikkulapulle. Racehill Victory on kiinnostavin yllätyshaku.