Ravivihje: Toto5 Teivo 22.1.2019

Suosikki: 9 One Point päätti viime kauden Toto65-voittoon ja aloitti uuden vuoden myös ykkösellä. Kummassakaan kisassa ruuna ei jättänyt epäselvyyttä lähdön parhaasta. 6-vuotias on melkoisen vahva jyrä näihin sarjoihin ja se pystyy tiistaina jatkamaan voittokannassa monenlaisilla juoksuvariaatioilla.

Haastajat: 6 Madam's Viggo Boy vaikuttaa haastajista ali- ja 7 Miss Jaybird yliarvostetulta. Hannu Hietasen ruuna oli toissa startissaan yllättää kovassa sakissa keulapaikalta ja kiri viimeksikin vaikeista asemista hyväksyttävästi. Kirikierros sujui 14,5-paikkeille, vaikka hevonen joutui polkemaan viimeisen kaarteen neljättä.

Miss Jaybird on tehnyt varmaa työtä, mutta uran voittosaldo ei näytä aivan sattumalta yhtä. Kouvolan voitto tuli johtavan rinnalta, mutta se oli aika paljon tätä helpompi ohjastajahyvitys-lähtö.

Yllättäjät: 12 Big Mas palasi viimeksi tauolta pontevana, mutta jäi huomattavasti voimia tallella pussiin. Kierteleminen ei ole ruunan paras ase, mutta kunto vaikuttaa taulua paremmalta. 5 Kitty Beat saa nopeudellaan asemat ja hyvän juoksun. Se voisi olla avain kärkisijaan. Viimeksi tamma juoksi johtavan takana ja 2. ulkona ollen varmasti toinen. 11 Tibau hyytyi viimeksi keulasta, mutta vauhdinjako oli etupainotteinen ja selkäjuoksulla ruuna voisi olla vaarallisempi.

Pelijakauma: One Point on suhteellisen neutraali suosikki alustavasti ja on vaikea arvioida mihin suuntaan peliosuus lähtee liikkumaan. Madam's Viggo Boyssa on kuitenkin alustavasti etua, samoin kuin Big Masissa. Miss Jaybird on liikaa luotettu.

Juoksunkulku: Kitty Beat avaa ensin johtoon, mutta sille kelpaisi selkä, jos sellainen olisi pian tarjolla. Madam's Viggo Boylla voisi olla näin sauma edetä johtoon, kunhan se saa torjuttua alussa Miss Jaybirdin. Suosikilla voi tarvittaessa suunnata matkalla eteenpäin kohti paikkaa johtavan rinnalla.