Ravivihje: Toto65 Magic Monday 21.1.2019

Suosikki: 8 M.T. Kitty on kasiradaltakin suosikki. Sen kunto on kova eikä se jää pienessä lähdössä kauas kärjestä vaikka tammalla pakiteltaisiin startista hännille. Toissa kerralla 6. ulkoa neljännen ja peräti viidennen radan kautta kärkeen kiertänyt menijä joutui viimeksi lähtemään 3. ulkoa kiriin jo etusuoralla. Tamma pääsi pian johtavan rinnalle, mutta pitkä kiri näkyi sen verran otteissa että sen oli tyytyminen kolmanteen sijaan. Lyhyemmällä kirillä M.T. Kitty on supervaarallinen.

Haastajat: 5 Exuberance on voitokas menijä, joka on aina otettava vakavasti. Ruunalla on paussia alla, mutta se pystyy silti heti paljoon. Exuberance on monipuolinen kilpailija, joka ei suostu raskaallakaan juoksulla jäämään taustalle. 3 Orlando Knick oli viimeksi tasainen 2. ulkoa ja siirtyi tämän jälkeen Suomeen. Viime kisasta ei ole pitkä aika, mutta ruuna on ensimmäisessä kisassaan arvoitus, kun talvisten olosuhteiden lisäksi asuinpaikka on muuttunut. Harjoituksissa hevonen on mennyt hokeilla hyvin, kun vauhti on ollut maltillista. Kuopiossa nähdään, millaista hevosen meno on reippaammassa kyydissä talvibalanssilla.

Yllättäjät: Vermossa 2. sisälle pussiin jäänyt 9 Archie Press johtaa yllättäjäosastoa. Jyväskylässä 2. siäsltä kärkimatsiin kirinyt 1 Ellix Rhyme kuittasi Ylivieskassa ykköseksi 3. sisältä. Tamma saa ykkösradalta jälleen hyvän reissun. Hyvin avaava, Oulussa pussiin jäänyt 2 Dreaming Blues kärkkyy suosikkien epäonnea. 10 Gisele de Veluwe oli Jyväskylässä 2. sisältä tasainen, mutta pystyy parempaan. Suosikit ovat todennäköisesti liian kovia lyötäväksi tällä kertaa. Mainio talvihevonen 7 What's Going On kannattaa valmentajan mukaan jatkossa huomioida, kun lähtöpaikka on parempi ja vastus sopivampi.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Ellix Rhyme ja Dreaming Blues kinastelevat alussa johtopaikasta, ja jälkimmäinen katsoo ensimmäiset keulat. Myöhemmin Orlando Knick tai Exuberance koppaa piikkipaikan haltuunsa.