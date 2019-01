Ravivihje: Toto4 Joensuu 20.1.2019

Suosikki: Otetaan härkää sarvista ja kokeillaan pikkulapulle ideavarmaa T4-pelin tasaisimpaan lähtöön, jonka moni vastapeluri rastii leveästi. Päivän kunto puoltaa sen verran selvästi 5 Johnny Flamea, että siihen luotetaan kokemattomalla ohjastajallakin selvän kärkirankkauksen arvoisesti.

Johnny Flame on varsin kiriherkkä hevonen. Viimeksi se näytti, että myös keulajuoksu sopii. Se piti sisäradalta keulat, mistä vastaili kovakuntoiselle Oxan Cockadoodledoolle kevyeen tapaan ja karkasi 13,5-vauhtisessa lopetuksessa ylivoimavoittoon. Samanlainen suoritus riittää tässäkin pitkälle, jos valmentaja saa hevosesta irti samaan tapaan kuin ammattikuskit.

Haastajat: Haastajien rankkaaminen on täysin makuasia, niin tasainen ryhmä on kasassa. 8 Real Steel on joukon kovakuntoisimpia. Toissa kerralla Kuopiossa ori oli juoksunkulun uhri takapareista, kun kärki veti kävelyä. Viimeksi Johnny Flamen voittaessa Real Steel teki ihan hyväksyttävän 15,5-vauhtisen 400 metrin kirin 3. ulkoa. 6 Finish Amiraal on joukon kyvykkäimpiä ja huomioidaan tauoltakin aikaisin. Jukka Leinonen arvioi tallikommenteissa, ettei pitkän paussin pitäisi näkyä merkittävästi tamman otteissa. Finish Amiraal onkin ollut aiemmin urallaan heti hyvä suoraan pitkältä tauolta. 2 Enough Laugh ei piisannut viime kilpailuissaan takapareista. Viime kirinsä perusteella tamma ei ole ihan niin vaisussa vireessä kuin tulosrivi näyttää ja nyt lähtöpaikka on puolella.

Yllättäjät: 1 The Yankee debytoi positiivisesti Suomessa viimeksi Kuopiossa. Se matkasi 2. ulkona ja piti vauhtinsa hyvin perille 14,5-lopetuksessa, vaikkei ohituksiin pystynytkään. 4 Blow In the Sky meni kesällä hyvin ja pystyy selvästi parempaan, mitä viimeksi 4. sisältä esitti. 3 Star Price teki kesällä muutaman mainion esityksen avojaloin ja jenkkikärryillä, mutta ei ole ollut talven juoksuissaan yhtä hyvä. 7 Boss Gutsetin juoksussa meni viimeksi kaikki pieleen. Se missasi kiihdytyksen ja jäi porukasta, ja kirivaiheessa ruuna ajautui aikaisin neljännelle radalle kärjen lopettaessa 12,5-kyytiä. Ruunalla olisi yllätyssauma ainakin ylivauhtisessa juoksussa.

Juoksunkulku: Star Price aloittanee keulassa. Johnny Flame avaa myös hyvin ja sen selän luulisi kelpaavan.

Pelijakauma: Johnny Flame (30%) voisi olla hieman selvempikin pelisuosikki. Yllättäjistä kiinnostavin rasti on The Yankee (5%).