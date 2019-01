Ravivihje: Toto75 Solvalla 19.1.2019

Suosikit: 3 Dallas Brick on aloittanut mukavasti ja voi vetää lähtöä pitkään, vaikka takaa tuleekin huomattavasti enemmän rutiinia omaavia. Viime kisan 4-vuotias voitti keulasta ajettuna varmasti tyhjästä renkaasta huolimatta. Pitää kuitenkin muistaa, ettei täysin suoritusvarmasta menijästä ole kysymys. Mantorpin lokakuun voitossa se laukkasi viimeisellä takasuoralla keulasta paineen alla, mutta ehti vielä uudelleen kärkeen. 9 Andy Pandy One voi päästä takamatkan juoksuradan turvin nopeasti kärkiporukkaan ja olisi kuolemanpaikan välttäessään vakava voittajaehdokas. Toki vaara siihen jäämisestä ainakin alkumatkan osalta on ilmeinen. Mantorpissa paikka johtavan rinnalla oli lopussa hieman liikaa, viimeksi ruuna lopetteli 4. sisältä tilaa loppukurvissa saatuaan suoran oikein kevyellä tyylillä 11-vauhtia. 12 Malkin on tehnyt pari starttia uusista käsistä ja jättänyt hyvän vaikutelman. Viimeksi se otti varsin hallitun ykkösen johtohevosen kupeelta. Bergsåkerin kisassa tuli lähtölaukka, eikä ruuna sen jälkeen saanut sisältä kiritiloja lopussa. Jos Emilia Leon ajokki pääsee etenemään sujuvasti johtavan rinnalle jossain vaiheessa, voivat muut olla sen kanssa vaikeuksissa.



Haastajat ja yllättäjät: Muutama yllättäjäkin poimitaan vielä mukaan. Jatkuvasti 75-lähtöjä tahkonnut 13 Mellby Emeralds tuli viime kerralla lopun hyvin 4. sisältä ja jatkaa kunnossa. Vastus on nyt moniin aiempiin startteihin verrattuna helpompi. 11 Comte du Pommeau menetti viimeksi 3. sisältä huonoissa selissä asemiaan, mutta tuli lopun ulkokautta juosten. Avauskurvin laukka johtui kuskin huolimattomuudesta. 5 New Life Wheels punnersi Uumajassa 5. ulkoa yli kierroksen mittaisella kirillä hyvin perille. Suomalaisruuna on lähtenyt voltista varsin mukavasti ja voi saada hyvät asemat. Ei ulkona siis. 8 Stonecapes Pecca meni syksyllä mukavasti ja otti mm. Solvallassa yllätysvoiton johtavan takaa. Viimeisin kakkonen tuli johtavan kupeelta. Voltin tiukemmilta radoilta lähteminen on kuitenkin ollut sille aiemmin hankalaa, joten paljon pelattuna Jarno Koskelan ajokki ei ole erityisen maistuva tapaus. 2 Macelleria ei osoittanut viime vuonna mitään 75-tason otteita, mutta saanee kuitenkin hyvän reissun Dallas Brickin vanavedessä. Ajoissa johtavan rinnalta taipunut, mutta loppuun asti kuitenkin sinnitellyt 14 Super Photo Bood voi sopivissa selissä kohota totokamppailuun.



Juoksunkulku: Dallas Brick lähtee vetämään tasaisella vauhdilla porukkaa ja saa Macellerian taakseen. Andy Pandy One päässee 20 metrin hevosista parhaiten matkaan. Malkin voi kiertää jo ennen puolimatkaa eteenpäin.



Pelijakauma: Oikea trio on pelattu eniten. Stonecapes Pecca (14%) on yliarvostettu. Mellby Emeralds (3%) on jäänyt hieman liian vähälle.



Ranking: A) 3, 9, 12 B) 13, 11, 5, 8, 2, 14 C) 10, 6, 4, 7 D) 1, 15