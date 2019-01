Ravivihje: Toto75 Seinäjoki 19.1.2019

Suosikki: Vaikka 1 Questionmark Men loppuvuoden voittoputki on katkennut, sen kunto on pysynyt jykevänä. Ruuna kiri Lahden kovavauhtisessa lopetuksessa 4. ulkoa mallikkaasti totoon kärjessä peräkanaa juosseiden hevosten jälkeen ja lopetti myös toissa kerralla T76-finaalissa hyvin yhtä paria kauempaa. Hevonen oli loistava myös keskiviikon välistartissaan, jossa kiersi lähes mahdottomista asemista kärkitaistoon.

Questionmark Me on kärsinyt järkyttävän huonosta arpaonnesta. Sillä on ollut kahdessatoista viime kilpailussaan kahdesti kuutosrata ja muilla kerroilla vielä suurempi numero. Nyt se pääsee lähtemään ykköspaikalta, mistä pyrkii pitämään keulat. Kun ruunalla satsattiin edellisen kerran kiihdytykseen syyskuussa, se nappasi kuutoselta helposti keulat. Questionmark Me pystyy nykyvireessään voittamaan tällaisen lähdön vaikka kuolemanpaikalta. Pienestä pussitusriskistä huolimatta vihjaamme suosikin varmaksi. Pikamatkakin passaa sille ihan hyvin.

Haastajat: 10 George Birdland on ollut hyväkuntoinen loppuvuoden paussinsa jälkeen. Se pääsi Oulussa nappireissun jälkeen vapaaksi vasta maalin tuntumassa eikä aivan ehtinyt voittoon. Maanantain välistartissaan ruuna kompuroi erikoisesti startissa ja meinasi kaatua. Sen jälkeen se juoksi hännillä pussissa maaliin ja säästeli voimiaan tätä kilpailua varten.

4 J.A. Ninja on ollut tauolla omistajan loukkaantumisen takia. Vaikka se on palannut aina ihan hyvävireisenä kilpailuihin ja on ollut nytkin pirteä treeneissä, suoraan voittajakehään ryntääminen vaikuttaa hiukan kaukaa haetulta. Tamman luokka kyllä riittäisi siihenkin.

Yllättäjät: 9 Prayer’s Hope on päässyt näyttämään huippukuskin ajamana kykynsä viime kilpailuissaan. Se eteni ensin Lappeessa 2. ulkoa hallittuun voittoon 700 metrin kirillä ja spurttasi viimeksi hyvin taistoon kakkossijasta edessä juosseen 11 Boulder Luken kanssa, kun pääsi maalisuoralla vapaaksi 3. sisältä. Ysirata on ruunalle hyvä lähtöpaikka.

Otteitaan starttien myötä parantanut 3 Valnes Gary oli aivan hyvä Jyväskylän keulavoittonsa jälkeen Vermossakin. Se joutui juoksemaan kovassa vauhdissa 600 metriä kuolemanpaikalla, minkä jälkeen sinnitteli asiallisesti 2. ulkoa. Ruunan sijoitus kolmen parhaan joukossa ei yllättäisi hyvältä lähtöpaikalta.

Jos 7 Cousin Evertin juoksu jotenkin onnistuisi ulkoa, silläkin olisi jonkinlainen totosijasauma. Ruuna jäi toissa kerralla keulasta taipuneen taakse pussiin ja lopetti viimeksi asiallisesti kovassa divisioonafinaalissa 3. ulkoa.

Lujaa avaava 5 Case Closed romahti toissa kerralla täysin 2. sisältä, mutta paransi hurjasti viime kilpailuunsa, jossa oli hyvä kolmas kuolemanpaikalta.

Pelijakauma: Questionmark Men kannatuksessa ei ole ainakaan nousun varaa. Staro Jersey Sideä on rastittu alustavasti ihmeen paljon. Kaikki yllättäjäehdokkaamme ovat tässäkin kohteessa alipelattuja.

Juoksunkulku: Radoilta 1-3 ja 5 avataan varmasti lujaa. Vaikka Questionmark Me menettäisi alussa piikkipaikan, se pääsee nousemaan heti toiselle radalle. Vetotyöt ovat sille tarjolla.