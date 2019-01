Ravivihje: Toto4 Pori 18.1.2019

Suosikki: 4 Unequalled Stride palasi Porissa tauolta. Tammalla ajettiin lopulta passiivisesti, kun hevonen ei saanut radasta kunnollista pitoa. Kuusivuotias lopetti hyvin ja jätti itsestään positiivisen vaikutelman. Startti alla hevonen on tuntunut taustajoukkojen mukaan paremmalta. Loistopaikalta nostamme sen ykkössuosikiksi ja potentiaaliseksi varmaehdokkaaksi, kun pahimmilla haastajilla on taukoa alla ja/tai heikko lähtöpaikka. Ajotaktiikka tulee monipuolisella menijällä olemaan aktiivisempi kuin viimeksi.

Haastajat: 12 Expanse's Tornado voitti Porissa helposti 2. ulkoa. Tämän jälkeen tamma on joutunut tekemään työt raskaimman kautta toiselta ilman vetoapua. Haastavalta lähtöpaikalta kärkeen kiertäminen ei ole helppoa. Ei tulisi yllätyksenä, vaikka tammalla ajettaisiin Porissa säästeliäämmin raskaiden juoksujen jälkeen. 1 Langen's Cza Cza sai Porissa hyvän juoksun johtaneen 2 Starlight Divan takana ja kiskaisi maalisuoralla ykköseksi. Lähtöpaikka on hyvä, ja tällä kertaa Langen's Cza Cza saattaa juosta johtopaikalla. Starlight Diva puolestaan sai startin alle ja saattaa sen ansiosta parantaa. 11 La Masse Monetaire omaa hyvän kapasiteetin ja teki mainion viime kauden voittaen puolet starteistaan. Paussilta hevonen on 11-radalta haastajan roolissa.

Yllättäjät: 9 Not So Easy Bluella on paussia alla. Vuosi sitten hevonen palasi mainiossa iskussa paussilta ja oli puolen vuoden tauolta toinen. Tällä kertaa tauko on lyhyempi ja hevonen on tuntunut viime aikoina paremmalta kuin vuosi sitten ennen ensimmäistä kisaa. 7 Apricot Stone avasi Porissa johtopaikalle ja juoksi lopulta 3. sisältä, mistä tamma lopetti tasaisesti. Tällä kertaa starttiväi on lyhyempi. 10 Haraldinho Zon matkasi viimeksi 2. sisällä, mistä ruuna otti tilaa saatuaan maksimit. Oikeana päivänä hevonen pystyy parempaan. 3 Tequila Arette ja 6 Huckleberry Tooma olivat tauoilta tasaisia. Niiden pitää petrata otteitaan mieliäkseen kamppailla kärjessä.

Pelijakauma: Unequalled Stride jätetään rivien varmaksi, kun lähtöasetelmat suosivat sitä. Lisäksi maistuvia varmistusmerkkejä ei ole tarjolla.

Juoksunkulku: Langen's Cza Cza, Starlight Diva ja Apricot Stone kiihdyttävät reippaimmin liikkeelle. Ensin mainittu pitänee johtopaikan hallussaan ja ajaa siitä.