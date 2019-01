Ravivihje: Toto4 Jokimaa 17.1.2019

Suosikki: 2 Mamajuana on kyvykäs T76-finaalivoittaja, joka nostetaan suosikiksi suoraan kolmen kuukauden tauoltakin. Viimeksi kun tamma palasi vastaavanlaiselta paussilta elokuussa, se kesti keulasta 11,5-vauhtisen avauksen ongelmitta ja voitti pystyyn. Tallitietojen mukaan jotain samaa voi olla luvassa nytkin. Valmentaja Christa Packalenin mukaan Mamajuana on vain parempi hokkikeleillä ja napakoilla talviradoilla.

Haastajat: 4 Hijack'emilla voisi olla nyt voiton paikka, jos ruuna vain malttaisi pysyä askelillaan. Viimeksi se kiihtyi ensi metrit hyvin keulapaikka mielessään, mutta sitten tuli laukka, mikä pudotti hevosen kauas kuvien ulkopuolelle. Hijack'em kulki sen jälkeen tosi kovaa ja tavoitti 13,5-vauhtia ensimmäisen kilometrin kulkeneen pääjoukon 1200 metriä ennen maalia. Hijack'em jaksoi vielä ohitella loppusuoralla muutaman väsyneen vastustajan, joten kunto vaikuttaa olevan kohdillaan. Viimeksi kun ruuna malttoi ravata, se tykitti 3. sisältä viimeiset 400 metriä voitokkaasti 12-vauhtia 2640 metrillä. 10 Tougherthantherest oli viimeksi asiallinen neljäs johtavan rinnalla. Tässä sakissa voittaakseen se tarvinnee hyvän selkäjuoksun. Joulun alla Kouvolassa ruuna löi muutaman taas vastassa olevan hevosen 3. ulkoa ja teki 15,5-vauhtisen 800 metrin kirin.

Yllättäjät: 5 Gene Touch oli viimeksi terävämpi kuin aikoihin ja kiri Ergo Amin voittamassa T65-lähdössä takajoukoista virkeästi 12,6-vauhtia viimeiset 400 metriä. 7 Global Spellbound on kelpo hevonen tällaiseen lähtöön, mutta nähtäväksi jää, saako se ulkoa juoksuasemia, kun sisäpuolelta moni vastustaja avaa reippaasti. 12 Leon Coger osaa olla hyvänä päivänään erittäin vauhtikestävä, mutta lähtöpaikka pudottaa sen yllättäjäkategoriaan. Ruuna on ollut paras vapaalla juoksulla eikä pidä alun kiinniotoista. 9 Sundsvik Chamsin on vanhemmiten paras tarkalla selkäjuoksulla, joten lähtöpaikka on mainio. Ori jäi viime kilpailussaan pussiin.

Juoksunkulku: Radoilta 2-5 avataan parhaiten ja myös Global Spellbound voi osallistua kiihdytykseen. Mamajuana pitää halutessaan keulat, mistä sillä voi myös ajaa, vaikka alla on taukoa.

Pelijakauma: Kovakuntoinen Hijack'em (18%) on aliarvostettu ja Tougherthantherest (19%) takarivistä hieman turhan paljon pelattu.