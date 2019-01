Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 16.1.2019

Pelisuositus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ravien pitkävedossa peleihin pääse kaksi hevosta.Kuudennen lähdön kolmossuosikkivoittaa IS Ravien mielestä lähdön kerran viidestä, joten Veikkauksen sille tarjoama kerroin 6,0 on kelpo tarjous. Hevosella ja kuskilla on varmasti paljon voitonnälkää, koska valjakko on jäänyt viime kilpailuissaan pussiin.Seuraavassa lähdössä pelinjärjestäjä on yliarvioinut suosikki Memphis Minnien voittosaumat. Suursuosikin päähaastajan Krampusin kerroin ei riitä pelisuositukseen, mutta viimeksi vinhasti kirineenlukema 10,0 kirmaa siihen kevyesti. Sen voiton rajakerroin on 6,3.Intuto 6,0*Valiant Dream 10,0**Veikkaus sulkee Vermon ravien pitkävetokohteet klo 18. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.