Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 16.1.2019

Suosikit: 7 Fast Moving Cash pystyi pitkähköstä starttivälistä huolimatta hyvään suoritukseen viikko sitten. Daniel Olssonin ajokki kiri 4. ulkoa 13-vauhdilla pontevasti voittajan tuntumaan maalisuoralla. Haussa on tälläkin kertaa selkäjuoksu, joten voiton suhteen juoksupaikka voi jäädä turhan kauaskin. Hyvävireinen tamma kuuluu kuitenkin aikaisin peleihin. 1 Topspin on ollut niin sanotusti hyvän hevosen maineessa, mutta tamman suoritukset eivät ole ehkä tätä väittämää täysin tukeneet. Viime kerralla se putosi 2. sisältä selvästi kärkiparin kyydistä loppusuoralla, toki kyse oli hyvistä hevosista. Lähtönopeus on kohtalaisen hyvä, joten ei menestys yllätyksenä tulisi. Tallikaveri 3 Arvika By Knight oli luotettu viikko sitten suosikiksi, mutta suoritus 2. ulkoa oli ponneton. Taustavoimien mukaan syy oli väärässä kengityksessä, joten ei tuomita tammaa vielä. Merkittävän kuskinvaihdoksen kokeva 4 Bear Victory kuuluu myös lapulle aikaisin. Viimeksi laukka tuli jo ennen lähtölinjaa, mutta marraskuun alussa tamma kulki avauskaarteen erheen jälkeen lopun sisältä juosten. Toistaiseksi ainoa voitto tuli terävällä lopetuksella 3. sisältä. Liukas lähtijä päässee tässä hyviin asemiin. 9 Lovely Secret on hyvässä tikissä. Tapaninpäivänä Matti Lammelan suojatti oli mukana kovassa avauksessa, nousi sitten 3.sisältä 2. ulos 800 metriä ennen maalia ja ratkaisi varmasti lopussa. Viime kerralla tuli laukka ensimmäiseen kaarteeseen, mutta sen jälkeen tamma teki kelpo suorituksen 6. ulkoa. Sopivalta juoksupaikalta kiri voi kantaa kärkimatsiin asti.



Haastajat ja yllättäjät: Vihjesysteemit rakennellaan edellisen viisikon varaan, mutta muutamalla muullakin on onnistuessaan saumoja kärkipäähän. Jorma Kontiolla vahvistuva 5 Micro Lady sai viimeksi 2. ulkoa tyhjän radan eteensä loppusuoran alussa ja pinnisteli kohtalaisesti perille. Se pääsee reippaasti matkaan. 2 Vinky Wise As ei ole esittänyt mitään superotteita, mutta jäi viimeksi 3. sisälle voimissaan pussiin. Paikka on tasaiselle avaajalle hyvä. 11 Imma Hanover teki lupaavia suorituksia loppuvuoden starteissa, mutta viimeksi kuolemanpaikka oli jenkille liikaa. Paikka tuo haasteita, mutta juoksunkulun suosiessa Petri Salmelan suojatti ei ole täysin mahdoton. 6 Body Gear taipui viimeksi keulasta lopussa kolmanneksi. Marraskuun suoritus oli jo sen suuntainen, että tamma voisi jossain onnistuneella juoksulla napata voitonkin. Nappijuoksua ja -onnistumista siihen kuitenkin vaaditaan.



Juoksunkulku: Topspin pyrkii puolustamaan sisältä keulaa, mutta Bear Victory ja Micro Lady voivat olla keskeltä liian nopeita. Björn Goopin ajokki voi kuitenkin olla lopullinen keulahevonen.



Pelijakauma: Topspin (27%) tuntuu tasaiseen lähtöön liikaa pelatulta. Bear Victory (7%) ja Lovely Secret (9%) ovat sen sijaan edullisia merkkejä.



Ranking: A) 7, 1, 3, 4, 9 B) 5, 2, 11, 6 C) 10, 12 D) -