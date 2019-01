Ravivihje: Toto64 Vermo 16.1.2019

Suosikki: Jos 1 Al E. Gador Zet pääsee keulaan, siitä ei ole viimekertaisen soolojuoksun perusteella helppo tulla lopussa ohitse. Toissa kerralla hevonen putosi piikistä ulos totosta, muttei päästänyt viimeksi Seinäjoen illassa vastustajiaan lähietäisyydelle missään vaiheessa. Tosin pitää huomioida, että orastavassa nousuvireessä olevan ruunan vastus kovenee Vermossa paljon.

Haastajat: Loppusyksyllä voittoputken ravannut 8 Questionmark Me on saanut puhtaat paperit myös kahdesta viime juoksustaan, vaikkei ole yltänyt niissä aivan kärkisijoille. Se kiri Lahden kovavauhtisessa lopetuksessa 4. ulkoa mallikkaasti totoon kärjessä peräkanaa juosseiden hevosten jälkeen ja lopetti myös viimeksi T76-finaalissa hyvin yhtä paria kauempaa. Koska ruunan huono tuuri lähtöratojen kanssa jatkuu, se jää väkisin haastajien ryhmään.

Vaikka 3 Intuton sijoitukset ovat heikentyneet, sen kunto ei ole lopahtanut. Se on tullut viime kilpailuissaan voimissaan maaliin, Lahdessa 2. ulkoa ja Vermossa aivan hänniltä. Koska ori pystyy myös haalarihommiin, kolmatta kertaa peräjälkeen se tuskin uinuu pussissa.

4 Spade Ace Fridolle on jäänyt monessa juoksussa jossiteltavaa, mutta viimeksi se pääsi näyttämään kunnolla kovan kuntonsa. Ruuna spurttasi maalisuoralla 2. sisältä kuolemanpaikalta voittaneen North Lexusin rinnalle.

7 Her Royal Highness on ehdottomasti lähdön parhaimmistoa, mutta useiden kuukausien tauolta palaavan tamman tehtävä on tiukka. Vastus on kunnioitettava, ja sen lähtöpaikka on ulkoa. Myöskään talvikelit eivät sovi tamman kropalle parhaalla mahdollisella tavalla (kts. tallikommentit).

Yllättäjät: 9 Racehill Victorylle on jäänyt jossiteltavaa viime kilpailuissa. Se juuttui toissa kerralla rajusti ylivauhtisessa lähdössä keulasta taipuneen Al E. Gador Zetin taakse pussiin ja laukkasi viimeksi loppukaarteessa paineissaan joukon keskellä sisäradalla. Ruuna on ysipaikalta oiva yllätyshaku, koska matkalla tuskin lönkötellään.

11 Hunters Hero on paljon vaarallisempi kuin sen tulosrivi näyttää. Se on menettänyt kolmessa viime kilpailussa mahdollisuutensa pussissa. Viimeksi ruuna spurttasi terävästi, kun pääsi takajoukossa irti. Kovin todennäköinen menestyjä Hunters Hero ei ole nytkään kurjista asemista, mutta sitä kannattaa ainakin väijyä seuraavia kisoja varten.

Pelijakauma: Racehill Victory on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle, ja myös Intuton prosentissa on selvästi nousun varaa. Al E. Gador Zet ja Questionmark Me tuoksahtavat ylipelatuilta.

Juoksunkulku: Thelma Zet ja Leemark’s Casimir avaavat niin tulisesti, että ainakin toinen niistä pääsee luultavasti Al E. Gador Zetin ohitse kiihdytyksessä, mutta tämä hakee vetotyöt takasuoralla.