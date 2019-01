Ravivihje: Toto5 Oulu 15.1.2019

Suosikki: 1 Coys Rain jatkaa suosikkina, vaikka alla on pettymykseksi laskettava suoritus viime viikon maanantailta. Kirikuti jäi piippuun 2. ulkoa. Tallitietojen mukaan ruuna ei saanut pitoa radasta, jossa oli irtopintaa. Oulun kehutulla talviradalla tätä ongelmaa ei pitäisi olla. Viime vuoden loppupuolella ruuna oli jatkuvasti hyvä ja teki riskejä suorituksia. Toissa kerralla Oulussa Coys Rain hävisi 2. ulkoa vain Faith In Lifelle ja edelliskerralla Kuopiossa ruuna oli hyvä kolmas johtavan rinnalta. Voitto lipesi kavioista vasta kalkkiviivoilla. Ykkösrata ei ole toivepaikka tasaiselle avaajalle, mutta toisaalta eturivistä ei muutenkaan avata kovaa tällä kertaa, joten pussitusriski on minimaalinen.

Haastajat: 9 Not a Clue kilpailee kunnioitusta herättävällä voittoprosentilla. Voittojuoksujen perusteella kyseessä on vauhtikestävä ja voitontahtoinen hevonen, joka terveenä pysyessään olisi voinut nousta rivakasti sarjoissa. Kun parhaista juoksuista on kuitenkin jo yli kaksi vuotta aikaa, ruuna otetaan pelimielessä vain seurantaan. Koelähdöstä ei voi vetää vielä johtopäätöksiä kilpailuvireen suhteen, vaikka ruuna lopettikin ihan mukavalla tyylillä 15,5-vauhtia keulasta. 8 Last Finn oli selvästi tukkoinen 4. ulkoa taukostartissaan toissa sunnuntaina, kuten valmentaja Heikki Valli osasi pelätäkin. Startti alla tamma terävöitynee ja on yllätysvalmis, kun suosikeillakin on kysymysmerkkinsä. Huippukuntoiselle Last Finnille tehtävä olisi ihan sopiva.

Yllättäjät: 5 Alfas Finans kiri ihan posiiivisesti 5. ulkoa viimeksi mm. Coys Rainia vastaan. 3 Take Me With You sairasteli loppukesästä eikä noussut loppukauden juoksuissa tasolleen. Nytkin alla on poisjäänti ja paussia, mikä laskee odotuksia. Kykyjä olisi mitalitaistoon ilman muuta kesän juoksujen perusteella. 2 Wille Caramell on kirikykyinen menijä ja voi järjestää yllätyksen huippupaikalta, jos suosikeilla ei ole paras päivänsä ja ruunan ravi on kohdillaan.

Juoksunkulku: Vaikeasti veikattava kiihdytys, kun starttiraketit loistavat poissaolollaan. 4 Ramona Win pystyy avaamaan hyvin joukon keskeltä ja voi yllättää pelihevoset kiihdytyksessä, mutta tuskin puolustaisi paikkaansa hyvää vastustajaa vastaan. Veikataan Coys Rainin tai Last Finnin hakevan keulat aktiivisella ajolla.

Pelijakauma: Coys Rain (35%) on hieman pelikannatustaan selvempi suosikki papereisamme. Last Finn (6%) on aliarvostettu.