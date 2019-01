Ravivihje: Toto65 Magic Monday 14.1.2019

Suosikki: Viidennen kohteen avainhevosista pari palaa tauolta ja se lisää tietysti arvoituksellisuutta. 6 Ariitta päätti viime kauden kahteen voittoon ja lupaava tamma otti hyppäyksen oikeaan suuntaan, kun otteissa on välillä ollut hieman taistelutahdon puutetta. Valmentaja huomauttaa, että hevonen palaa aika perustreenistä starttiin, mutta on usein ollut tauoltakin aika valmis. Luultavasti Ariitta juoksee tässä johtopaikalla ja on oikea suosikki, muttei sille ihan täyttä luottoa uskalla antaa ja peliosuus nyt on ainakin alustavasti liian korkealla.

Haastajat: 3 Vihellys palaa myös tauolta. Nopea ori avaa edellisen tapaan vinhasti, mutta todennökäinen juoksupaikka on kuitenkin Ariittan takana 2. sisällä. Ohituskaistaradalla se onkin oiva paikka matkustaa. Vihellys on tavannut olla tauoiltansa hyvä ja on heti pelihevosia.

11 Onnetöörin syksy oli upea, mutta viime kerran tauolta paluu vähemmän loistokas. Tehtäväkin oli toki kiihtyvässä vauhdissa ulkoradoilla miltei mahdoton, muttei menossakaan ollut syksyn sykettä. Eiköhän ruuna kuitenkin nosta merkittävästi tasoaan startti alla.

Yllättäjät: 5 Taksvenla kiersi Teivossa vahvasti ykköseksi ja mahtuu suosituksiin, vaikkei Vermossa loistanutkaan. Nopea 7 Poikolan Neito saa ulkoakin asemat, vaikka keulaan ei taida olla asiaa. Tamma on juossut jatkuvasti kovissa Toto75-lähdöissä ja ollut säännöllisesti kärkiporukoissa. 2 Unica omaa riittävät vauhtivarat, mutta on tyytynyt lopussa seurailemaan. 10 B. Violetta oli Lappeessa asiallinen tauolta, mutta häviää tässä turhan paljon vauhdeiltaan parhaille. 9 Vinhatuurilla on raju pätkä, jos se haluaa antaa sen ulos oikeassa kohdassa. 8 Faitteri taipui Teivossa oudon pahoin jo päätöskierroksen alussa.

Pelijakauma: Ariittan pinnoista (46 %) suunnattaisiin osa Vihellykselle (12 %) ja Onnetöörille (15 %).

Juoksunkulku: Vihellys ja Ariitta erottuvat kiihdytyksessä ja Poikolan Neitokin saattaa vielä lyödä lusikkansa soppaan. Todennäköisimmin Ariitta johtaa ja Vihellys seuraa. Ainakin alku on reipas.