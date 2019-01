Ravivihje: Toto4 Kaustinen 13.1.2019

Suosikki: 4 Bugs Bunny Buzz oli tauolta paluussaan vain tasainen päätöspuolikkaalla, mutta toisaalta juoksukin meni alusta asti pieleen. Ruuna juuttui kolmannelle radalle, mistä hevonen pakitteli viimeiseen sisälle. Etusuoralla viisivuotias nousi vetämättömästä selästä 7. ulos, mutta sekään ei kaksisesti pitänyt pääjoukkoon yhteyttä. Bugs Bunny Buzz oli pakotettu lähtemään kiriin toivottomista asemista eikä kärkeen ollut mahdollisuuksia. Startti alla ruuna pystyy parempaan.

Haastajat: 15 Vanilla Price kilpailee hurjassa iskussa eikä olisi väärin vaikka tamma välillä voittaisikin. Kaustisella kuusivuotias kiersi takamatkalta johtavan rinnalle, mistä hevonen teki upean suorituksen. Viimeksi hevonen laukkasi neljänneltä radalta kesken nousun Ylivieskan tiukkaan loppukurviin. Onnistuneella juoksulla Vanilla Price nähdään ilman muuta kärjessä. 9 Jeppas Roulett matkasi toissa kerralla johtavan rinnalla ja myöhemmin 2. ulkona, mistä ruuna ei saanut täyttä mahdollisuutta. Voimiakaan ei tosin näyttänyt olevan paljoa jäljellä. Viimeksi ruuna tsemppasi asiallisesti johtavan rinnalta. Jeppas Roulett on tasaisessa lähdössä yksi mahdollisista. 16 Ida Luxi nousi Oulussa tarkalla selkäjuoksulla kakkoseksi. Kaustisella tamma matkasi 5. sisällä ja nousi viimeisellä takasuoralla 5. ulos, mistä hevonen löysi vapaata loppukurvissa. Ida Luxi pisteli loppua parhaiten ja saavutti Vanilla Pricen maalisuoralla. Kunto on hyvä, mutta tällä kertaa kierrettävää saattaa tulla enemmän kuin aikaisemmin. 2 Caddiemaster pääsee loistoasemista liikkeelle. Ylivieskassa tamma runttasi 2. ulkoa ja 2. sisältä tasaisesti perille. 11 Up All Night palaa paussilta positiivisin ennakkokommentein. Ruuna pystyy paljoon, mikäli kurvijuoksu on riittävän sulavaa.

Yllättäjät: 10 Senatro Case on vahva menijä ja tauluaan vaarallisempi. Oulussa oriilla ajettiin maltillisesti 4. sisältä, mistä ori kiri tasaisesti Starttiväli on tällä kertaa lyhyempi eikä Senator Casea kannata täysin unohtaa peleistä. 1 Caldera Amour oli Kaustisella tasainen 5. sisältä samoin kuin 5 Shaking Dude Oulussa 3. sisältä. Tauolta palaavat 13 Lillebror ja 6 Honey Star tulevat rankingissa seuraavana.

Pelijakauma: Vanilla Price (12%) voisi nykyiskussaan olla enemmänkin vedetty.

Juoksunkulku: Bugs Bunny Buzz hakeutunee alkumatkan aikana veturin rooliin. Vanilla Price tekee takahevosista ensimmäisenä ratkaisun ja saattaa kiertää jo startista eteenpäin.