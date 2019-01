Ravivihjeet

Ravivihje: Prix de Belgique 13.1.2019

Sunnuntaina Vincennesin viidentenä lähtönä 16.50 Suomen aikaan ajettavassa Prix de Belgiquessa on jaossa kolme viimeistä suoraa paikkaa tammikuun viimeisen sunnuntain superlähtöön Prix d'Ameriqueen.Lähtöön tuo pelillistä haastetta se, että useammallakin jo Prix d'Amerique -tiketin lunastaneella hevosella saatetaan ajaa tämä kisa valmistelevana starttina. Esimerkiksi talven menestyjistä Readly Express, Bird Parker, Delia du Pommereux ja Davidson du Pont juoksevat optimaalibalanssistaan poiketen kengät jalassa.Talvimeetingin keulakakkosella aloittanut hallitseva Prix d'Amerique -voittajaon lähdön selvä suosikki, varsinkin kun sen Bourgognessa lyönyt Bold Eagle jättää tämän kisan väliin. On kuitenkin hyvä muistaa, että suosikilla ajettiin tämä kisa viime vuonna passiivisesti ja jotain samanlaista saattaa olla luvassa nytkin, kun hevonen on ilmoitettu juoksevaksi kengillä. Readly Express voi tottakai voittaa lähdön kengät jalassakin, mutta kovin passiiviseen taktiikkaan ei ole välttämättä varaa.Tuoretta verta huipulla edustavista 6-vuotiaistavoitti Bretagnen ja tammaBourbonnaisin, eikä niitä lähtöjä voiteta tuurilla. Molemmat ovat vahvoja kirihevosia, mutta kengällinen balanssi saattaa ennustaa myös niille passiivista taktiikkaa ja tässä luultavasti lähinnä säästellään voimia Ameriqueen.Kahdessa ensimmäisessä B-lähdössä kolmanneksi sijoittunut ja myös jo Amerique-paikkansa lunastanutkuuluu kokeneeseen kaartiin. Ori oli viimeksi sisäratajuoksulla vain kohtalainen ja menee myöskin kengillä nyt.Lähdön pelikäyttäytymistä on hankala arvioida ennakkoon, mutta pelimielessä selvästi kiehtovimmat hevoset ovatja. Carat Williams on ollut jokaisessa kolmessa B-lähdössä lähellä Amerique-tikettiä, mutta saldona on "vain" kaksi neljättä sijaa ja yksi viides sija. Nyt totosija on irrottava, tai Amerique jää haaveeksi. Bourgognessa Carat Williams oli sitkeä neljäs johtaneen Readly Expressin ulkopuolelta ja kiri Bourbonnaisissa terävästi takaa.Belina Josselyn kiri Bourbonnaisissa vahvasti kakkoseksi taustalta ja oli asiallinen Bourgognessakin pitkällä kirillä 5. ulkoa. Tamma kisaa optimibalanssillaan, joten eiköhän sille haeta kunnon starttia alle, vaikka Amerique-lippu on jo plakkarissa.Suomessakin nähtyoli Bourgognessa 3. sisältä kolmas ja tuli vieläpä Readly Expressin puserossa pussissa maaliin. Nyt juostava pidempi matka saattaa tosin olla pieni miinus viime kertaan verrattuna.voitti arvostetun 4-vuotiaiden Criterium Continentalin terävällä kirillä ja sai siitä paikkansa Ameriqueen. Ori debytoi nyt aikuisten joukossa. Ruotsalaisomistuksessa kilpailevale laukkasi viimeksi Bourgognessa juuri kun oli kääntämässä kiriin 2. ulkoa ja näytti siltä, että ravilla olisi voinut irrota menestystäkin. Rutinoituneista menestyjistäjatalvi ei ole toistaiseksi sujunut suunnitelmien mukaan ja parannettavaa olisi menestystä ajatellen.