Ravivihje: Pitkäveto Tampere 12.1.2019

Pelaaminen aloitetaan heti avauskohteen, jonka kunto nousee taas kohinalla kesätauon jälkeen. Tamman kertoimen kuuluisi olla 4,55, mutta Veikkaukselle sitä pääsee pelaamaan lukemalla 4,8.Myös toisessa kohteessa kakkossuosikki on jäänyt pelikelpoiseksi.on IS Ravien kärkirankkaus arviolla 38 prosenttia ja luonnollinen pelivalinta pitkävedossa kertoimella 3,0Kahdeksannessa kohteessa on tyrkyllä isompi kerroin, kun kanuunakunnossa olevaapääsee pelaamaan lukemalla 7,0. Raju ylikerroin se ei kuitenkaan ole, joten panoskoko pidetään maltillisena.Seuraavassa lähdössä ostoskoriin luiskahtaa vielä mojovampi kerroin. Arviomme kärjen takana jatkuvasti hyviä juoksuja tehneenvoitolle on 12 prosenttia, joka vastaa kerrointa 8,33. Veikkauksen tarjous ruunalle on peräti 11,0.Viimeinen isku tehdään päätöskohteen suosikillemme, joka starttaa Veikkauksen papereissa haastajana kertoimella 3,4. Hurjaluokkaisen menijän oikeampi kerroin kuuluisi olla rapiat 3,1.Julianne Dahlia 4,8*North Lexus 3,0**Rikastuva 7,0*Dreambow 11,0**Pascha Tilly 3,4**Teivon lauantairavien pitkäveto sulkeutuu klo 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras suositus.