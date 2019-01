Ravivihje: Toto75 Jägersro 12.1.2019

Suosikit: Joakim Lövgrenillä on ratkaisun avaimet myös toisessa kohteessa. 8 Sevilla hävisi marraskuun debyytissään keulasta Cashback Pellinille, mutta otti seuraavassa kisassa hallitun voiton 4. ulkoa kierroksen kirillä. Viime kerralla kiri jäi myöhäiseksi, eikä 10,7-vauhtinen viimeinen 700 metriä vienyt kuin kolmanneksi. Voittomatsiin, mikäli juoksu juontuu ilman suurempia mutkia. 10 Minnestads Ecuador koki Axevallan startissa 4. sisältä melkoisia liikenneongelmia, mutta loppumetrit ruuna pisteli erittäin hyvällä tyylillä. Jenkkikärryistä se on tehnyt kahdella yrittämällä erittäin pontevat suoritukset ja jatkaa niillä tässäkin. Kuntokaan on tuskin lyhyemmällä starttivälillä menossa heikompaan suuntaan, joten voittokin on juoksun juontuessa mahdollinen. 14 Tuxedo Bi kiersi Åbyssä 5. ulkoa kengät jalassakin hallittuun voittoon. Päätöskierros oli 13,1-vauhtinen. Starttiväliä on neljä viikkoa, mutta ruunalla on ajettu reippaampi harjoitus viime viikolla, joten vire lienee entisellään. Korkealle, vaikkei sarjamääritys erityisen suosiollinen olekaan.



Haastajat ja yllättäjät: 13 Vischio Holz ei viihtynyt Örebron alustalla ja taipui keulasta aikaisin. Åbyn suoritus 2. ulkoa oli taas jo asiallinen. Kolme kilometriä sopii, mutta starttiväli on pitkänlainen ja vire edelleen pieni arvoitus. Mahdollinen kuitenkin. Paaluhevoset eivät tuntuisi olevan erityisen vahvoilla, mutta 7 Racing Ribb voisi parantaessaan olla korkealla. Viimeksi se johti alun ja oli lopulta 2. sisältä tasainen. Balanssia on tarkoitus keventää tähän ja ruunalla on saumat päästä sujuvasti johtoon. Parhaat suorituksensa se on tehnyt juuri kotiradalla. 11 Just Wait And Seen ravi hajosi viimeksi täysin viimeisellä takasuoralla, mutta valmentaja uskoo tietysti parempaan suoritukseen kun on starttiin ilmoittanut. Pohjimmiltaan kyseessä on oikein hyvä pitkän matkan menijä, joka voitti mm. Örebron kovan stayerkisan viime keväänä. Samalta radalta edellinen voittokin tuli helposti. Kun peliosuus on matalalla, mahdutetaan mukaan isolle lapulle, kuten myös 5 Amadillo C.N. Se ei ollut toissa kerralla keulasta erikoinen, mutta viimeksi ruunalla oli vielä paukkuja törmätessään edellä menneeseen loppusuoralla. Steen Juul vaikutti jopa optimistiselta perjantain tv-lähetyksessä. Halmstadissa juosten 6. sisältä juosten tullut 2 Panamera ja voltista hyvin liikkeelle pääsevä 1 Fighting Gehör voivat myös kolkutella totosijoja. 12 Amazing Dynamite oli viimeksi melko kesy 2. ulkoa, mutta teki paremman suorituksen edellisellä kerralla. Voitto on kuitenkin tiukassa.



Juoksunkulku: Fighting Gehör ja 3 Valter L.P.C. lähtevät hyvin voltista, mutta Racing Ribb etenee juoksuradalta kuitenkin nopeasti kärkeen.



Pelijakauma: Minnestads Ecuador (4%) on erittäin maistuva tapaus näillä pinnoilla.



Ranking: A) 8, 10, 14 B) 13, 7, 11, 5, 2, 1, 12 C) 9, 3, 4, 6, 15 D) -