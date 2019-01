Ravivihje: Toto75 Teivo 12.1.2019

Suosikki: 9 Shadow of Brisbane on ehtinyt jo näyttää riittävänsä avoimissa lähdöissä tänä talvena. Kun kuntokin on kohdillaan, Olli Koivusen ajokki on 150000 euron sarjassa selvä kärkirankkaus. Sitä emme kuitenkaan allekirjoita, että kiritykin kuuluisi olla kierroksen ylivoimaisesti pelatuin hevonen selvällä marginaalilla. Vastustajatkin ovat hyviä.

Toissa juoksussaan Teivon avoimessa T76-lähdössä Shadow of Brisbane sai hyvän reissun toisessa parissa ulkona ja ohitti kirissä muut paitsi johtaneen Bret Bokon. Kakkostila kuitenkin vaihtui hylkäykseen, kun laukka yllätti kalkkiviivoilla. Viimeksi Jokimaalla viikon starttivälillä ruuna oli terävämpi. Se kiersi 7. ulkoa hienosti tätä vastaavan sarjan ykköseksi ja kulki kirikierroksen 13,2-vauhdilla. Selvästi taakse jäi peräti seitsemän taas vastassa olevaa hevosta.

Haastajat ja yllättäjät: 3 Dreambow on lähes pelaamattomana suurin syyllinen siihen, että Shadow of Brisbane ei kelpaa varmaksi. Ruuna kiri raikkaasti lopun toissa kerralla Teivossa. Se iski kiriin Shadow of Brisbanen selästä ja tuli lähes tasapäin maaliin. Sen perusteella kaksikon välillä ei kuuluisi olla yli 15-kertaista eroa pelikannatuksessa, kuten alustava pelijakauma näyttää. Viime lauantaina kultadivarin finaalissa Dreambow jatkoi vahvoja esityksiään ja ehti 5. sisältä neljänneksi hyvällä kirillä. Liian pelaamaton on myös 11 Robin Roof, joka lähti vetämään kolmannen radan letkaa Jokimaalla Shadow of Brisbanea ja kumppaneita vastaan kilometri ennen maalia. Ruuna jaksoi hyvin perille ja voi olla nyt lyhyemmällä starttivälillä vielä terävämpi. 4 Mr Hot Shot pystyi viimeksi 2. ulkoa vain toton tuntumaan. Se on parempi sisäradalta ja nyt todennäköisenä keulahevosena yksi mahdollisista. Lujaa avaa myös 5 Grainfield Oliver, joka jäi viimeksi pussiin. Heinäkuun suurmestari ja syksyllä jatkuvasti idearastina kovissa porukoissa kilpaillut 2 Zigge Silvio on periaatteessa järkyttävän pelaamaton startti alla ja loistopaikalta. Toisaalta on huomioitava, ettei se ole voittanut Suomessa kuin kenkiä riisuttuna.

Juoksunkulku: Mr Hot Shot on niin nopea, että pystyy täräyttämään keulaan niin ikään kovaa avaavien Dreambow'n ja Grainfield Oliverin keskeltä.

Pelijakauma: Shadow of Brisbane (76%) on turhan massiivinen pelipohja. Haastajista varsinkin Dreambow (5%) kiinnostaa ja myös Robin Roof (4%) on selvästi aliarvostettu.