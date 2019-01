Ravivihje: Toto4 Kuopio 11.1.2019

Suosikki: Toisen Toto4-kohteen hevosista yli puolet palaa tauolta ja niistä vielä osa uusista käsistä, joten lähdön arvioiminen on luonnollisesti haastavaa. 4 Grouse Man on säännöllisessä starttirytmissä ja alla on kolme mainiota esitystä, joten se on turvallinen valinta lähdön ykköshevoseksi. Joensuun voitto tuli keulasta ja ruuna oli samalta paikalta viimeksikin sitkeä ottaen huomioon, että se veti ensimmäisen mailin 14-kyytiä.

Haastajat: 6 Lovely Futura oli viimeksi samassa kisassa suosikin kanssa ja pieni pettymys 2. ulkoa, mutta tamma on muuten esiintynyt jykevästi.

1 Curakao on taukohevosista parhaalla paikalla ja valmentajakin odottaa siltä heti hyvää panosta. Ruunan kesän hyvä jakso päättyi laukkastartteihin, mutta joskohan paussi olisi rauhoittanut tilannetta.

Laukat ovat hidastaneet 10 All In Laddienkin menoa, mutta sen viime aikoihin sisältyy mielenkiintoisia muutoksia, joiden myötä se saa tauoltakin pelillistä kiinnostusta osakseen. Kyvykäs hevonen on vaihtanut tallia ja ruunattu. 5-vuotias on laukkojen lomassa esittänyt otteita, jotka riittäisivät ehjällä suorituksella taatusti näissä sarjoissa.

Yllättäjät: 5 Moonlight Black on saanut pitkän taukonsa jälkeen kaksi starttia kroppaansa ja suunta on oikea. 12 San Jose Shark on päässyt kilpailemaan hyvin katkonaisesti, mutta osoittanut jo luokkansa. Perjantaina 12-radalta tuskin kuitenkaan irtoaa menestystä, sillä valmentajakin kaavailee passiivista taktiikkaa. 9 Silbern Oliverilta löytyy hyvänä päivänä terävä pätkä, mutta otteet ailahtelevat. 2 Aleksi aloitti uransa hienosti näihin aikoihin viime talvena, mutta ajautui loppukesästä terveyshuoliin. Kykyjä on paljon viime suorituksia parempaan, mutta ruuna on tauolta luonnollisesti arvoitus.

Pelijakauma: Grouse Man on tasokkaassa lähdössä liian suuri suosikki, mutta suosikki kuitenkin. Taukohevosista Curakao ja All In Laddie kiinnostavat peliosuuttaan enemmän.

Juoksunkulku: Curakao on aluksi nopein. Grouse Man saattaa tulla pian voimalla rinnalle, ellei hieman kuumaa suosikkia yritetä rauhoittaa tällä kertaa selkään. Jompi kumpi johtaa ja vauhti saattaa olla reipastakin.