Ravivihje: Toto4 Kouvola 10.1.2019

Suosikki: 4 Massive Clout ei ole puoli vuotta ja 11 starttia kestäneellä Suomen urallaan pystynyt vielä ykköseksi, mutta varsinkin viime aikoina hevosen otteissa on ollut selkeä noususuhdanne. Hevonen on kilpaillut pääsääntöisesti paljon torstain tehtävää kovemmissa lähdöissä ja Kouvolassa avausvoiton pitäisi olla hyvin lähellä. Lahden Haastajadivisioonassa ruuna lopetti hänniltä päätöspuolikkaan hienosti alle 11-kyytiä, vaikkei rahoille ehtinytkään.

Yllättäjät: Mitään huippukuntoisia haastajia suosikille ei löydy, mutta jos sen voitottomuus huolettaa ja varmistaa haluaa, niin saa käyttää mielikuvitusta. 5 Finest Chocolate kulki ennen loukkaantumistaan tasolla, jolla pystyisi varmasti haastamaan suosikin. Ruuna on kisannut tauon jälkeen kolmesti ollen kohtalainen, mutta luonnollisesti säännöllisempi starttirytmi voisi tuoda parannusta. 3 Cicciolina Sisu on ailahdellut läpi uransa hurjan paljon, mutta nyt sillä on alla pitkä putki pelkästään heikkoja esityksiä. Kykyjä on voittoon, jos hevoselle sattuisi se pöljä päivä. 2 Rocky Hanover jäi Jyväskylässä pussiin, muttei siinä kovin merkittävästi jossiteltavaa jäänyt. 7 Bouncing Hill on ollut tasapaksu jo pitkään, mutta kiri Forssassa taustalta hieman sijoitustaan paremmin. 11 Hunters Hero on juossut kahdesti uudesta tallista ja niissä on saattanut jäädä säästöjuoksujen jälkeen jotain varastoon, muttei olemus nyt mikään super ole ollut. 10 Dennis Boko aloittaa puolestaan nyt uusista käsistä.

Pelijakauma: Massive Clout on aiheesta iso suosikki ja vastustajista on kyllä hankala löytää realistista tai pelillisesti kiinnostavaa haastajaa.

Juoksunkulku: Ghost Boy ja Ljusterös Kiss ovat nopeita, mutteivat varmistakaan lopulta ajankohtaisia keulahevosia. Cicciolina Sisun kiihtyvyys vaihtelee päivän mukaan, mutta sillä voisi olla haluja keulajuoksuunkin. Suosikki pääsee myös hyvin liikkeelle ja on ehkä se todennäköisin lopullinen keula.