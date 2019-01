Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 9.1.2019 – jättipottikierros

Suosikit: 8 Victory Topline ei ole vielä tappiota kokenut, mutta starttejakin on kertynyt varsin vähän. Örebron toukokuun kisassa marginaali keulasta ei enää maalissa ollut erityisen suuri, mutta taakse jäi kuitenkin nimekkäitä hevosia kuten Indy Lane ja Derbyfinalisti Son Of God. Ruuna loukkasi itseään sen jälkeen tarhassa ja on ollut pitkään pois. Timo Nurmoksen hevoset tulevat useimmiten valmiissa iskussa tositoimiin, joten eipä 5-vuotiaan voitto ulkoradaltakaan pikamatkalla mikään yllätys olisi, sillä se on osoittanut hyvää lähtönopeuttakin. 3 Quite Rightissa olisi keulasta ollut jopa vastavarman ainesta suosikille, mutta hyvältä paikaltakaan Björn Goopin ajokki ei sinne välttämättä pääse. Joulukuun startissa se sai johtavan takaa myöhään mahdollisuuden, mutta tuli viime metrit todella ahnaasti. Uskotaan voittajan löytyvän tästä kaksikosta.



Haastajat ja yllättäjät: 2 Anddontsayitsover pinnisteli toissa kerralla keulasta voittoon, mutta esiintyi viimeksi 4. ulkoa varsin ponnettomasti. Kevin Oscarsson tähtää kokolapuilla ja jenkkikärryillä tällä kertaa varustetulla ruunalla keulataktiikkaan, josta valjakko voi tietysti vetää pitkäänkin. Edellä mainitut tuntuvat kuitenkin vähintään pykälää kovemmilta. Viime kesän E3-finalisti 4 Dats So Cool on tehnyt kahdessa viimeisessään sisäradalta asialliset lopetukset ja voi kärjen tuntumasta yltää korkealle. 10 Ivan Pavlov A.T. hyytyi viimeksi johtavan rinnalta lopussa, mutta tuli edellisellä kerralla lähtölaukan jälkeen 4. sisältä juosten perille. 6 Undulat pystyy avaamaan reippaasti ja voi sopivat asemat löytäessään kamppailla totosijasta. Viimeksi tamma ei jaksanut keulasta totoon. Viime helmikuussa juuri Kenneth Haugstadin ajamana Solvallassa yllättänyt 5 Lil Belinda ei ole yltänyt viime starteissa kärkeen, muttei tamma niin huono ole ollut kuin tuloksista voisi päätellä. Kevyemmällä balanssilla se voi kolkutella totosijoja juoksun onnistuessa. 11 One Two Beat joutui taipumaan viikko sitten keulasta tallikaverilleen. Uran toinen voitto pikamatkalla näistä asemista ei tunnu asiallisesta vireestä huolimatta kovin todennäköiseltä.



Juoksunkulku: Anddontsayitsover torjuu Quite Rightin alussa ja juoksee keulassa. Victory Topline tullee heti eteenpäin.



Pelijakauma: Victory Topline (40%) ja Quite Rightin (24%) välinen ero on hieman liian suuri. Dats So Cool (14%) tuntuu liikaa pelatulta.



Ranking: A) 8, 3 B) 2, 4, 10, 6, 5, 11 C) 7, 9 D) 1