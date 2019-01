Ravivihje: Toto64 Vermo 9.1.2019

Suosikki: Vaikka sarjamääritys ja vajaa lähtö on yhdistelmä, joka suosii takamatkalaisia, kärkirankkaus kolmelle kilometrille tulee silti paalulta. 3 T.M. Chagall on umpirehti ja lähes väsymättömältä vaikuttava puurtaja, joka samanlaisena kuin alkutalven kilpailuissaan olisi tiukasti kiinni voitossa. Tuore startti alla olisimme harkinneet sitä jopa ideavarmaksi.

Tällä matkalla Vermossa marraskuussa kilpaillessaan T.M. Chagall oli mahtava. Se kiersi alussa kolmatta rataa pitkin ja pääsi pudottamaan johtavan rinnalle vasta toisessa kaarteessa. Silti ruuna jaksoi puristaa lopussa ihailtavasti ykköseksi. Viimeksi Teivossa T.M. Chagall ei ollut aivan yhtä loistelias 3. ulkoa, mutta kulki kuitenkin viimeiset 700 metriä 12,8-kyytiä kolmatta rataa pitkin ja tuli samaa vauhtia maaliin edellään kirineen kovakuntoisen Reverend Dredin kanssa. Valmentaja Maria Penttisen mukaan hevonen oli tuolloin ollut melko kevyellä laitolla, joten se voi olla nyt hiukan terävämpikin paussista huolimatta.

Haastajat: 1 Guido di Quattro on myös hienossa vireessä ja viihtyy kolmella kilometrillä. Ruuna oli viime kilpailussaan oivallinen johtavan rinnalta ja hävisi vain hirmukuntoiselle Questionmark Melle. Guido di Quattro on saanut lisää letkeyttä raviinsa eikä jää juoksupaikkoja haettaessa enää yhtä pahoin jalkoihin kuin joskus aiemmin. Kisan kyky-ykkönen 8 I'm Just a Sund kärkkyi viime keväänä jopa kansainvälistä läpimurtoa, mutta Seinäjoki Racesta alkoi sairastelujen aiheuttama alamäki, joka pilasi koko loppukauden. Viime kilpailun perusteella vauhtikone saattaa olla palaamassa taas tasolleen. Ruuna kulki 4. ulkoa viimeiset 800 metriä 12,8-kyytiä ja kiri vahvasti maaliin saakka. Kapasiteetin puolesta tehtävä on huippuhevoselle erittäin sopiva ja ruuna on tämän lähdön selkeä idearasti.

Yllättäjät: 2 BWT Angryman voitti joulukuussa kolmen kilometrin kisan, jossa se eteni kirikierroksen käynnistyessä keulaan. Nyt ori on 20 metriä huonommin sarjassa sisällä tuolloin taakse jäänyt Guido di Quattro. 4 Flynn Boko saanee tarvitsemansa nappireissun kärjen tuntumassa ja on riviään paremmassa kunnossa. Toissa kerralla Vermossa se spurttasi hyvin loppua. Viimeksi Jokimaalla Shadow of Brisbanen voittamassa laatulähdössä Flynn Boko jäi suojajuoksun jälkeen lopussa pussiin voimia tallella. 6 Elliot Web starttaa sopimattomassa sarjassa, mutta viime juoksun perusteella kunto on rautaa. Ruuna oli harvinaisen sitkeä johtavan rinnalta neljällä kilometrillä. 5 Make It Quickilla on kykyjä tällaiseen lähtöön, mutta viime kisan perusteella menestys on tiukassa. Ruuna ei ollut kovin terävä 5. sisältä.

Juoksunkulku: BWT Angryman lienee alussa nopein paaluhevosista. Guido di Quattro ehtinee kysymään piikkipaikkaa aiemmin kuin T.M. Chagall. Myös I'm Just a Sund saattaa olla aktiivisena alussa ylivertaisella nopeudellaan.

Pelijakauma: Odotetun tasaisesti rastittu lähtö. Alustavassa pelijakaumassa I'm Just a Sund (15%) on maukkain merkki ja BWT Angryman (14%) liian luotettu.