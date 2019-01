Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 8.1.2019

Suosikki: 11 Proud of The Queen omaa avauskohteen parhaat näytöt ja on kiistatta lähdön paras hevonen. Lähtöpaikka on kuitenkin paha ja kaupan päälle valmentaja varoittaa, ettei 6-vuotias ole tauolta pikkumurheiden jälkeen samassa iskussa kuin hienoissa viime esityksissään. Luokallaan avainhevosia, muttei tamma saisi ainakaan kovin suureksi suosikiksi nousta näistä lähtökohdista.

Haastajat: Haastajaosastokaan ei ole tosin esiintynyt kovin mairittelevasti. 8 Cold Lucky Girl on sekin haastavissa lähtöasemissa, mutta sen kunto vaikuttaa sentään olevan nousevalla käyrällä. Tamma on saanut pitkän tauon jälkeen kolme starttia ja hävisi viimeksi Sahara Ayannalle sen takaa vain niukasti.

12 Man of Mill tsemppasi Joensussa keulasta totoon, vaikka vauhti oli matkalla aika reipasta. Ruuna on ainakin aiemmin urallaan ollut parempi selkäjuoksulla ja Jyväskylässähän kirisuoraa riittää.

3 Västerbo Locksmith sinnitteli viikko sitten keulasta totoon. Ruunaa ei voi tuosta kehua, mutta ainakin esitys oli parempi kuin aikoihin ja potentiaalia on tällaiseen lähtöön. Startti alla voitaisiin nähdä vieläkin parempaa.

5 Enzo de Vonnas pujotteli Killerillä onnistuneen taktisen ratkaisun myötä 5. ulkoa toiseksi ja on muutenkin esiintynyt tasaisen varmasti. Loisto on tosin uupunut, mutta eipä tässä kovin loistokasta esitystä tarvita voittoon.

1 Karoliina Tooma on kääntämätön kortti Suomessa. Valmentaja on varovaisen toiveikas, vaikka ei usko hevosen olevan suoraan tauolta ihan terävimmillään.

Yllättäjät: Vauhdikas 4 Prytzygo oli Kuopiossa taktiikkajuoksussa toivottoman tehtävän edessä taustalta ja nyt paremmalta paikalta mahdollinen ainakin totoon. 7 Tequila Croft ailahtelee, muttei ole hyvänä päivänään nolo menijä tällaiseen seuraan. 2 Wild Ramona on myös nappipaikalla ja revitysmerkkejä, vaikka terävimmistä esityksistä on hetki. 9 Drifting Apart väläytteli viime talvena, mutta on luonnollisesti pitkältä tauolta arvoitus.

Pelijakauma: Alustava jakauma on aika vinksallaan. Proud of The Queen jää liian suureksi suosikiksi valmentajan varoitteluihin nähden.

Juoksunkulku: Eturivistä avaavat reippaasti ainakin 2,3,4 ja 8. Västerbo Locksmith tai Cold Lucky Girl on lopulta keula. Vauhti rauhoittunee raväkkien ensimmäisten satojen metrien jälkeen tuntuvasti, sillä kovin monella on tuskin kiire johtavan rinnalle.