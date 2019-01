Ravivihje: Toto65 Magic Monday 7.1.2019

Suosikki: Erkki-Pekka Mäkinen noudattaa 4 Al E.Gador Zetillä aktiivista ajotaktiikkaa todennäköisesti tälläkin kerralla. Ruuna avaa auton takaa hyvin ja kestää reippaan vauhdin johtopaikalla, mistä hevonen on tehnyt parhaat esityksensä. Toissa kerralla kuusivuotias kesti 12-vauhtisen avauskierroksen kunnialla. Viimeksi esitys ei ollut yhtä tasokas, kun ruuna tippui viimeisellä satasella ulos voittomatsista. Al E.Gador Zetin kuuluu olla lähtönsä suosikki, mutta varmaksi se ei hyvätasoisessa lähdössä kelpaa.

Haastajat: 8 Quite Special teki toissa kerralla hyvän juoksun johtavan rinnalta. Ruuna eteni lopussa keulaan, mutta jäi ohjastajan mukaan odottelemaan kavereita eikä antanut kaikkea ulos. Viimeksi viisivuotias kiersi 7. ulkoa osin neljättä rataa pitkin ykköseksi. Quite Specialin lähtöpaikka on hankala ja vastustakin riittää, mutta ruuna on osoittanut pystyvänsä venymään vaatimustason mukaisesti. Oulun jääradalla juostut ajat eivät ole vertailukelpoisia esimerkiksi suosikin aikoihin. 10 Coys Rain tekee jatkuvasti riskejä suorituksia, mutta silti voittoja ei napsu tilille. Pian ruuna sellaisen ansaitsisi. Kuopiossa ruuna nousi toisessa kaarteessa johtavan rinnalle ja tsemppasi kolmanneksi Black Mayan ja Faith In Lifen jälkeen. Viimeksi Coys Rain matkasi 2. ulkona Faith In Lifen takana ja haastoi tämän, muttei päässyt ohi. Takarivin lähtöpaikka nopeiden avaajien takana käy mainiosti. 5 Jimmy Ray putosi sekä Porissa että Teivossa lähtölaukkansa myötä hännille, mistä ruuna teki molemmilla kerroilla riskin suorituksen. Jimmy Ray pääsisi auton takaa reippaasti matkaan, mutta parin laukkastartin jälkeen sillä otetaan todennäköisesti ensimmäiset metrit varman päälle ravilla. 9 Don Pescador voitti Kaustisella keulasta. Teivossa ruuna nousi 3. ulkoa Toto76:ssä asiallisesti kakkoseksi kolmatta rataa ilman vetoapua. Takarivin lähtöpaikka on miinus johtopaikalta parhaat suorituksensa tekevälle menijälle. 3 Staro Interstate väläyttelee silloin tällöin, kun saa hyvän juoksun sisäradalla. Kaustisella marraskuussa näin kävi, ja ruuna löi nippuun kovia nimiä Right Brolinen ja Rapid Leaderin johdolla. Voitto ei ole hyvätasoisessa lähdössä todennäköinen, mutta revityksiin ruunaa kannattaa harkita mukaan. 7 Atos Palmen lopetti Teivossa terävästi 4. sisältä ja vaikuttaa nousuvireiseltä. Huippukuski hyppää tälläkin kertaa rattaille.

Pelijakauma: Al E.Gador Zet (40%) ei kelpaa varmaksi korkeilla prosenteillaan. Haastajista löytyy hyviä varmistusmekkejä.

Juoksunkulku: Al E.Gador Zet hakee johtopaikan Staro Interstatelta. Toisen radan veturiksi ei ole liikaa halukkaita eturivissä, joten Don Pescador tai Coys Rain saattaa tehdä aikaisen ratkaisun takarivistä.