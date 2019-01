Ravivihje: Toto4 Ylivieska 6.1.2019

Suosikki: 5 Smooth Criminal on ollut viime aikoina sen verran vakuuttava, että nousee ylisarjassakin rankingin kärkeen. Toissa kerralla Oulussa ruuna tykitti 3. ulkoa viimeiset 800 metriä 12,3-vauhtia ja hävisi vain keulassa juosseelle voittokone Willy Wingstonille. Kaustisella joulun alla Smooth Criminal voitti helpon lähdön ylivoimatyyliin 2. ulkoa 700 metrin kirillä. Samanlaisena ruuna pärjää taas ja se kelpaisi paremman puutteessa varmaksikin T4-peliin.

Haastajat: 9 Quiet Leader kilpaili loppuvuonna säännöllisesti kovissa pronssidivareissa. Finaalissa Seinäjoella ruuna menetti asemansa lopun pussitukseen ja toissa kerralla Oulussa Hannu Hietasen ajokki kiri ihan hyvin 2. ulkoa. Viimeksi Kuopiossa ruuna avasi keulaan ja antoi paikan matkalla Zo Zo Hossille. Quiet Leader sai täyden mahdollisuuden lopussa eikä sijoituksen suhteen jäänyt jossiteltavaa. Tämä tehtävä on selvästi helpompi vastuksen puolesta. 1 Hamis Fameraiser on kokemattomalla kuskillakin ihan kiinnostava varmistusmerkki huippupaikalta. Ruuna on tehnyt kohtalaista jälkeä kovissa lähdöissä. Nyt sisäradalla viihtyvä nopea hevonen saanee valita juoksupaikkansa. Kari Lehtosen suojatin viime suoritus nähtiin samassa Oulun-lähdössä, jossa Smooth Criminal oli toinen. Hamis Fameraiser matkasi 3. sisällä eikä loistanut loppusuoralla, mutta se pystyy parempaan. 6 Daddy's First oli niin mainio viime voittojuoksussaan Bollnäsissä lokakuussa, että otetaan lapulle heti debyytissään Eija Sorviston tallista. Ruuna matkasi 6. ulkona ja räväytti näyttävästi kärkeen neljättä rataa pitkin, kulkien viimeiset 800 metriä 11,7-vauhdilla nopeissa olosuhteissa. Viime juoksussaan se haki keulat ja taipui lopussa melko pahoin. Tallitietojen mukaan Daddy's First sairasteli tuolloin.

Yllättäjät: 8 Bakels Birdland on tosi hyvä hevonen tällaiseen lähtöön, mutta jää pitkän tauon ja huonon lähtöpaikan vuoksi yllättäjän rooliin. Tallikommenteissa lisää tietoa ruunan tilanteesta. 7 Titan Arrow'lta on odotettu Suomessa nähtyä selvästi enemmän. Näyttöjä odotetaan ennen pelipäätöksiä. 2 Fade to Jam on tehnyt muuten ihan asiallista jälkeä, mutta viime viikolla Killerillä kirikuti jäi piippuun 5. ulkoa tätä helpommassa lähdössä. 4 Better Boost on etsinyt parasta virettään. Viimeksi se hävisi hännillä sisärataa juostuaan rutkasti mm. Smooth Criminalille ja Hamis Fameraiserille.

Juoksunkulku: Hamis Famereiser johtaa ainakin alun ja tuskin luovuttaa paikkaansa muille kuin korkeintaan Smooth Criminalille.

Pelijakauma: Hamis Fameraiser (8%) voisi olla hitusen pelatumpi.