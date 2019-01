Ravivihje: Toto75 Bergsåker 5.1.2019

Suosikit: 3 Cesar F.C. hallitsi Solvallassa tapahtumia keulapaikalta ja on hyvistä asemista perusteltu ykkösmerkki muuten melko tasaiseen lähtöön. Normaalia pidemmästä matkasta Kaj Widellin ajokilla ei ole kokemusta, mutta sopivalla vauhdinjaolla se tuskin tuottaa ongelmia. Vaikkei tämä Klass II ole kovimmasta päästä, saa ruuna silti muitakin seurakseen lapulle. 11 Bottnas Explosive laukkasi viimeksi heti lähdössä, mutta teki hyvää jälkeä aiemmin. Gävlessä ruuna kierteli takaa vahvasti ja näytti loppusuoralla jo selvältä voittajalta, mutta yksi ehti vielä terävällä kirillä edelle. Matka on Rikard N. Skoglundin ajokille vain plussaa, eikä 5-vuotias vaikuta voitontahdottomalta, vaikka tulosrivistä voisi niin päätelläkin. Matsiin. 8 Wrongdoer pakitteli joulupäivän kisassa 4. sisälle ja tuli lopun virkeästi ulkokautta. Viimeiset 600 metriä sujuivat talviradalla 12,2-lukemiin ja hieman vaisumman kauden jälkeen ruuna on taas nousuvireinen. Kyseessä on tähän seuraan hyvä menijä, eikä se ole näistäkään asemista ulkona kärkikamppailusta. Tämä trio lapulle.



Haastajat ja yllättäjät: Muista mahdollisuuksia omaa lähinnä 5 Highsurprise Laday, joka putosi joulukuun 75-kisassa toiselta radalta kauas kärjestä, mutta on ottanut keulasta pari voittoa, viimeksi jopa ylivoimaisesti. Magnus A. Djusen ajokki ei ehkä pääse Cesar F.C:n ohi alussa, mutta suosikin peesi voisi olla hyvä paikka. Pitkään voitoitta kulkenut 6 Pastorn onnistui joulukuussa kahdesti, ensin hallitusti keulasta ja viimeksi 2. sisältä tilaa saatuaan helposti. Ykkösistä huolimatta pelikannatus tuntuu tässä yläviritteiseltä. 4 Mr Charming putosi viimeksi 75-kisassa 3. ulkoa väsyvän takana takasuoralla hännille, mutta tuli lopun kuitenkin juosten. Sen jälkeen ori on ollut vähän kipeänä, mutta jos vire ei ole pahemmin kärsinyt, totoon on mahdollisuuksia. 9 Order By Box taipui viimeksi keulapaikalta päätössatasella, mutta omaa jo kokemusta 75-tasolta ja on pärjännytkin kohtalaisesti. Kolmesti keulapaikalta voittanut 12 Sir Francis Bacon oli viimeksi kova avauskin huomioiden melko vaisu lopussa. Vastus on viime starttiin verrattuna kevyempi, mutta lähtöpaikka vastaavasti paljon hankalampi.



Juoksunkulku: Cesar F.C. ja Highsurprise Laday ovat nopeimmat alussa. Ensin mainittu pitänee johtopaikan. Bottnas Explosive voi kiertää jossain vaiheessa rinnalle, jos vauhti on maltillista.



Pelijakauma: Cesar F.C. (42%) on liian selvä suosikki. Wrongdoer (9%) on jäänyt liian vähälle pelille. Pastorn (13%) on selvästi ylipelattu.



Ranking: A) 3, 11, 8 B) 5, 6, 4, 9, 12 C) 10, 7, 1, 2 D) -