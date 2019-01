Ravivihje: Toto75 Vermo 5.1.2019 – viisi oikein -tuloksien voittoluokka palaa

Suosikki: Viidettä peräkkäistä voittoaan hakeva 11 Wilhelm Nash on Pronssidivisioonan kiistatta kovakuntoisin, mutta tukalista lähtöasemista haavoittuvainen. Teivossa johtavan rinnalta leikitellyt ruuna pystyy toki voittamaan tämän raskaallakin juoksulla, mutta se saattaisi olla kohtalokasta, jos viimeisessä kaarteessa usein raviaan kadottava suosikki joutuu siihen ulkoradoilla. Tuttu kuski tiedostaa hevosensa heikkoudet ja Wilhelm Nash saa olla näistäkin asemista suosikki, muttei siitä ihan varmaksi saakka ole siltikään, vaikka pelikansakin näyttää tiedostavan riskit ja hevonen on varsin maltillisesti rastattu suosikki ainakin alustavasti.

Haastajat: Haastajista pelillisesti kiehtovin on Teivossa 4. ulkoa vahvasti kakkoseksi kirinyt 6 Excalibur It. Ruuna on voittanut näitä lähtöjä johtavan rinnaltakin ja sen paikan uhka on olemassa taas.

3 Ice Wine on todennäköisin keula ja saa näin lähdön selkeimmän juoksun. Tamma antoi Lahdessa siltä paikalta hieman periksi lopussa, eikä saa ihan puhtaita papereita. Viime kerrasta pitää parantaa, mutta eiköhän haastaja johda lähtöä pitkään.

8 Willy Wingstonilla on taulu täynnä ykkösiä, mutta tätä huomattavasti helpommista tehtävistä ja lähtöpaikka on lisäksi kurjin mahdollinen. Alustava peliosuus on aivan liian korkealla, eikä hevonen kiinnosta edes revityksiin, vaikka kai se noin kerran kymmenestä pinnistäisi ykköseksi.

1 Hazelhen Hermes kuuluu kroonisesti aliarvostettuihin hevosiin, nyt kun voitontahtokin on vihdoin tänä talvena löytynyt. Lauantaina lähtöpaikka on kuitenkin iso ongelma, sillä hevonen avaa kovin tasaisesti ja jäänee pitkälle sisäpareihin. Kunto riittäisi ykköseksi, mutta lähtöpaikka pudottaa voiton todennäköisyyttä merkittävästi.

5 Sue's Photo on ongelmallinen pelihevonen, sillä suoritukset ovat kuin yö ja päivä ja vieläpä ilman mitään järkevää selitystä. Toissa startissaan hevonen oli keulasta aivan mahtava, mutta viimeksi taas nahkea.

Yllättäjät: 2 Lindy Poppins kehitti Teivossa hyvän kirin, samoin kuin 12 Nitro Diablo Lahdessa. 7 Piedmont puski Lahdessa voittotaistoon. kun taas 10 Golden Eleven on ollut hokkikengässä hieman aiempaa kankeampi. Koko nelikolla on kuitenkin potentiaalia voittaakin tämä lähtö, jos kaikki natsaa.

Pelijakauma: Wilhelm Nash olisi aika oikein pelattuna suosikkina jopa varmaehdokaskin. Peliosuus saatta tosin nousta ravipäivänä ainakin jonkin verran. Kiehtovin varmistus on Excalibur It, kun taas Willy Wingston on hurjasti liikaa luotettu haastavalta paikalta.

Juoksunkulku: Ice Wine ottaa keulapaikan, vaikka Sue's Photokin lähtee hyvänä päivänään tosi kovaa. Ari Moilanen saattaisi olla kiinnostunut kierrättämään Wilhelm Nashin matkalla johtavan rinnalle, jos siihen tilaisuus tulee.