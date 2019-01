Ravivihje: Toto4 Turku 4.1.2019

Suosikki: 8 Matter Of Course juoksi sekä Forssassa että Porissa 2. ulkona. Molemmilla kerroilla tamma kiri mainiosti kärkitaistoon, mutta jäi tämän jälkeen tauolle. Harjoitustiedot lupaavat hyvää, mutta varmaksi asti viisivuotiasta ei uskalla suositella. Hevonen kuuluu sopivassa lähdössä ensimmäisenä peleihin.

Haastajat: 10 Visionnaire jäi Porissa pussiin. Lahdessa ruuna matkasi 7. sisällä ja lopetti mainiosti neljänneksi. Tällä kertaa Visionnaire pääsee lähemmäs kärkeä ja on vaarallinen. 1 M.J's Pearl jäi teivossa pussiin ja taipui tämän jälkeen Seinäjoella. Tammalla on paussia alla, mutta se kannattaa silti huomioida, kun tehtävä ei ole mahdoton paperilla. Viisivuotias avaa kovaa ja tähtää johtopaikalle, mutta nähtäväksi jää, ajetaanko sillä piikkipaikalta suoraan tauolta. 3 Empere's Bud nousi Forssassa 6. sisältä etusuoralla 5. ulos, mistä tamma kiri mukavasti neljänneksi. Viimeksi tamma kiri 4. ulkoa totoon. Lähtöpaikka on hyvä eikä Empere's Budia voi täysin sivuuttaa peleistä. 5 Langen's Greyhoundin tulosrivistö ei paljoa etukäteen lupaa, mutta tiedossa voi olla yllättävän hyvä suoritus ja sijoitus. Ori nimittäin laukkasi tauolta paluussaan 2. ulkoa loppukurvissa sijalta neljä. 6 Hila's Manolito on kelpo kilpailija, mutta tauolta ruuna on etukäteen haastaja. Kovia ajoja ei ole alla, eli on suuri riski, että hevonen tarvitsee startteja alle. 7 High On Day taipui viimeksi johtavan rinnalta, mutta teki tätä ennen kelpo suorituksen johtavan kannasta. Voitto yllättäisi.

Pelijakauma: Matter Of Course (48%) on kerännyt laajalti peliä osakseen eikä käy varmaksi.

Juoksunkulku: M.J.'s Pearl pitää johtopaikan eikä todennäköisesti luovu paikastaan.