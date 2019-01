Ravivihje: Toto4 Forssa 3.1.2019

Suosikki: 1 Dream And Hope nousi Forssassa 4. sisältä/3. ulkoa asiallisesti kolmanneksi hyvätasoisessa lähdössä. Ruuna pääsee loistoasemista matkaan ja on huippukuskilla ykkösmerkki, kun pahimmilla haastajilla on kysymysmerkkejä ilmassa.

Haastajat: 6 Juiceman tekee paluun radoille hankosideloukkaantumisen jälkeen. Kyvykäs menijä kuuluu peleihin, mutta varmaksi sitä ei vuoden tauolta voi jättää. 2 Estelle Halm on mennyt alle odotusten ja paussilta tamma on enemmän tai vähemmän arvoitus. Tamma pystyy oikeana päivänään paljoon, kun lähtöpaikka on mitä mahtavin. 10 Freelancerille lähtöpaikka on miinus, kun eturivistä se olisi päässyt hyvin matkaan. Starttiväli on pitkä, mutta kyvykäs menijä kuuluu silti mukaan jo vähiin merkkeihin.

Yllättäjät: 7 Mystic Power jäi Solvallassa 2. sisälle väsyvän taakse, mutta ehti tilaa saatuaan kakkoseksi. Vermossa ruuna oli 2. ulkoa tasainen löydettyään vapaata. 4 Grainfield Fanny pääsee hyvin matkaan ja juoksee joko keulassa tai johtavan takana sisäradalla, mistä se oli tasainen edellisessä kärrylähdössään Teivossa. 9 Racehill Victory matkasi Lahdessa 2. sisällä, mistä ruuna ei saanut maalisuoralla mahdollisuutta. 11 Millstone's Vivid on hyvä talvihevonen, joka lopetti Vermossa asiallisesti 3. ulkoa. Tamma pystyy parempaankin. 5 Luckyline Krok lopetti Forssassa 2. ulkoa hyvin ja kilpailee tulosriviään paremmassa iskussa. Alle kykyjen kilpaileva 3 Oakie ja heikolta lähtöpaikalta starttaava mutta kelpo kunnossa kilpaileva 12 Classic Frido jäävät ulos kupongilta samin kuin haastavista asemista starttaava 8 Bouncing Hill.

Pelijakauma: Dream And Hope (16%) on alipelattu suosikki. Yllättäjäkaartin Mystic Power (3%) ja Grainfield Fanny (4%) ovat jääneet liian vähälle huomiolle.

Juoksunkulku: Grainfield Fanny avaa johtopaikalle, mutta jatkossa Estelle Halmin tai Juicemanin selkä kelvannee eteen.