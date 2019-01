Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 2.1.2019

Pelisuositus

Avauskohteessa Veikkaus on yliarvioinut suosikkikaksikon mahdollisuudet, minkä takia kolmossuosikkikerroin 7,7 on selkeästi yläkantissa. Vahvaa nousuvirettä viimeksi esittäneen hevosen voittosauma on mielestämme 17 prosenttia, joka vastaa kerrointa 5,9.Toinen pelikohde on illan Toto64-pankkilukemalla 1,95. Oikeampi kerroin muodonmuutoksen uusissa käsissä syksyllä kokeneelle ruunalle on 1,75.Myös toisessa kohteessa on lievää marginaalia saatavissa Five Finger Crawlin kovimmille vastustajille Kashimir Mixille ja Callela Kickbackille, mutta emme tässä kohdassa pelaa Toto64-varmaamme vastaan.Herman Halm 7,7**North Lexus 1,95**Veikkaus sulkee Vermon ravien pitkävetokohteet klo 18. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat vihjeessä asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.