Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 2.1.2019 – jättipottikierros

Suosikit: Tasainen lähtö, jossa on monta mahdollista. 6 U.Bergs Svante on osoittanut hyvää kuntoa ja saa juoksuradalta ykkösvihjeen. Eskilstunassa Hans-Owe Sundberg kaasutti sillä 2. ulkoa päätöskierroksen alussa voimalla kärkeen ja ruuna hallitsi tapahtumia varmasti perille. Viime kerralla suoritus 2. ulkoa oli asiallinen, Findus M. kiri lopussa edelle. Emilia Leon ajokki pystyy avaamaan voltista hyvin ja keula olisi tietysti iso apu menestyksen tiellä. Tallikaveri 2 One Two Beat teki niin ikään viime kerralla 2. ulkoa asiallisen suorituksen ylivoimaisen voittajan takana. Sekin omaa hyvän lähtönopeuden ja on tasaisessa kisassa täysin mahdollinen. 10 Real Masterpiece vaihtoi viimeksi 2. sisältä johtavan rinnalle puolimatkassa, eteni takasuoralla kärkeen ja hallitsi perille. Ei ulkona takarivistäkään.



Haastajat ja yllättäjät: 7 Luksom omaa tähän seuraan riittävän kapasiteetin, mutta syksyllä Joakim Elfvingin talliin vaihtaneen ruunan otteet eivät ole olleet ihan parhaita mahdollisia. Jos puristusta starttien myötä löytyisi lisää loppuun, voittojakin voisi alkaa tulla. 1 Qvidja's First teki viime kerralla 4. ulkoa varsin sitkeän 13-vauhtisen kirin. Vasta 4-vuotiaaksi kääntynyt ori kohtaa nyt rutinoituneempia, mutta lähtee kuitenkin reippaasti ja voi kärkipäästä olla korkeallakin. 4 Pinewood Man teki Uumajan talviradalla 4. ulkoa asiallisen suorituksen. Oulussa Ove A. Lindqvistin ajokki sai 3. sisältä tilaa loppukaarteessa ja esitti kelpo kirin. Juoksun onnistuessa ei tietysti ulkona kuvioista, mutta alustava peliosuus on huima Ulf Ohlssonista huolimatta.



Juoksunkulku: Qvidja's First saa kiihdytyksessä haasteen U.Bergs Svantelta. Myös One Two Beat voi olla heti kärkikuvioissa mukana.



Pelijakauma: Pinewood Man (36%) on vielä rajusti ylipelattu, toki pinnat vielä laskevat. One Two Beat (4%) on tosi edullinen.



Ranking: A) 6, 2, 10 B) 7, 1, 4 C) 3, 11, 8, 5, 9 D) -