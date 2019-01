Ravivihje: Toto64 Vermo 2.1.2019 – neljä oikein -tuloksille myös voittoluokka

Suosikki/Varma: Päädymme tallikommenttien soittelukierroksen jälkeen harvinaiseen ratkaisuun ja valitsemme varmaksi paussilta tulevan hevosen. 3 Five Finger Crawl näytti lupaavia otteita syksyn voittojuoksuissaan, joissa sille jäi voimia käyttämättäkin. Viimeksi hevosella ei ollut paras päivänsä ja se uupui kuolemanpaikalta. Syyksi paljastui lihasrevähtymä, joka hoidettiin tauon aikana kuntoon. Koska vastus on Five Finger Crawlille oikein sopiva, ja se pääsee keulapaikalle, tamma on ansainnut varman viitan.

Haastajat: 6 Kasimir Mix palasi joulun alla yli yhdeksän kuukauden tauolta suoraan voittajakehään. Ruuna sai kevyessä sakissa hyvän reissun 2. sisällä, mistä eteni lopussa selvään voittoon ennätysajallaan. Hevosen ei luulisi ainakaan heikentävän kunnon startin ansiosta, mutta voitto Five Finger Crawlin takapuolelta on paljon tiukemmassa kuin Kouvolan lähdössä.

Terveysongelmiensa takia vähän kilpailemaan päässyt 2 Callela Kickback on palannut vanhalle valmentajalleen Olli Henttoselle, jonka luota lähti 3-vuotiaana. Hän pitää tauon jälkeistä starttia testinä ja toivoo lahjakkaan oloiselle suojatilleen nättiä selkäreissua. Nämäkin tallikommentit puoltavat Five Finger Crawlin pelaamista varmaksi.

4 Granite kiri vielä kolme kilpailua sitten hyvin Seinäjoella, missä sen juoksu ei onnistunut parhaalla tavalla hitaan kiihdytyksen takia. Ruunan täysin ponneton esitys sunnuntain välistartissa ei kuitenkaan lupaile menestystä.

1 Montalesille haetaan myös peesijuoksua, ja mikä olisikaan sille parempi paikka kuin suosikin selkä. Viimeksi kärkivaljakon kupeelta uupunut ruuna voi kolkutella totosijoja nappireissulla.

Pelijakauma: Five Finger Crawlin kuuluisi olla suhteellisen selvä suosikki Kashimir Mixin sijasta. Granite on ylipelattu.

Juoksunkulku: Five Finger Crawl on niin hyvä avaaja, että saa haettua helposti keulapaikan. Montales juoksee sen takana.