Ravivihje: Toto65 Teivo 01.01.2019

Suosikki: 10 Downtown Match on parantanut otteitaan vauhtien hiljennettyä. Valmentajan mukaan hevonen on ottanut kehitysaskeleita oikeaan suuntaan, mutta se on ollut pitkään keskeneräinen ja muita jäljessä. Kouvolassa ruuna laukkasi ensimmäisessä kaarteessa pahasti, mutta paikkasi laukkansa hienosti. Hevonen otti nopeasti porukan kiinni, jonka jälkeen se suuntasi kolmannelle radalle 1200 metriä jäljellä ja runttasi vahvasti aina voittoon saakka. Iso suosikki, muttei varma.

Haastajat: 5 Cash And Go pystyy ravilla menestymään, mutta epävarmuus haittaa sitä aika ajoin. Viimeksi alun kiertely ja paikka johtavan rinnalla olivat hevoselle liikaa ja se taipui rahasijojen ulkopuolelle. Forssassa toinen sija tuli hyvän kirin päätteeksi 3.ulkoparista. Ravilla ruuna menestys ei saa yllättää.

2 Cousin Princess vaikuttaisi etukäteen suosikin kovimmalta haastajalta. Jyväskylässä tamma jäi juoksemaan johtavan rinnalle, josta se puristi jo viimeisellä takasuoralla johtoon. Yksi oli loppusuoralla parempi, mutta esitys oli hyvä ja lähtö on samaa tasoa kuin aikaisemminkin. Tamma on kärsinyt aikaisemmin epävarmuudesta.

4 Brilliant Comery avasi viimeksi johtoon, jonka jälkeen sen juoksupaikaksi muodostui 2.sisällä. Viimeisessä kaarteessa tilat aukesivat ja tamma kiri 15-vauhtisessa lopetuksessa varmasti kakkoseksi. Hyvänä avaajana se voi nytkin saada mukavan juoksupaikan kärjen tuntumasta, josta menestyminen on mahdollista.

Yllättäjät: 3 Piraya Roc kävi turhan kuumana viime startissaan ja jäi tauolle. Hevoselle vaihdetaan tähän starttiin päähän avovehkeet, jos se olisi niistä rauhallisempi. Kykyjä hevosella on nähtyjä parempaan.

7 Chaos Theory on ollut aikaisempaa parempi kahteen viimeiseen startiinsa. Ohjastajalla on mahdollisuus panostaa starttiraketilla lähtöön, mutta se on yleensä ollut pois lopusta. Paikka hankaloittaa huomattavasti hyvän juoksun tarvitsevan hevosen mahdollisuuksia.

Juoksunkulku: Piraya Roc, Brilliant Comery ja Cash On Go avaavat hyvin keskeltä rataa. Kahdelle ensin mainitulle kelpaa varmasti Cash On Gon selkä. Chaos Theory pystyy myös sekoittamaan alkua noinkin ulkoa. Downtown Matchillä voidaan ajaa vauhdin rauhoittuessa aikaisessa vaiheessa eteenpäin.

Pelijakauma: Downtown Match on hitusen liikaa vedetty, vaikka sen iso suosikki pitääkin olla. Cash On Go ja Brilliant Comery ansaitsevat enemmän huomiota peleissä.