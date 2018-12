Ravivihje: Toto5 Jyväskylä 31.12.2018

Suosikki: Toinen Toto5-kohde on Dexterouksen poisjäännin myötä melko harmaata massaa. 5 Sahara Ayanna on menestynyt tätä kovemmissakin tehtävissä, mutta ei ole ollut talven starteissa lennokkaimmillaan ja on sopivassakin tehtävässä ainakin alustavasti aivan liian suuri suosikki.

Haastajat: Pelillisesti kiehtovin hevonen on 3 Lilla Robert, jonka esityksissä on ollut läpi syksyn positiivisiakin asioita, vaikka voitto on jäänyt odotuttamaan.

10 Darena kuuluu ehdottomasti lähdön parhaimmistoon, mutta on tauolta kysymysmerkki ja takarivikin haittaa.

11 Denna oli positiivinen viimeksi, muttei pohjimmiltaan kiertelijä.

1 Sun Sayen on ollut viimeisissään kaukana parhaastaan, mutta nappipaikka auttaa nyt.

Yllättäjät: 4 Cold Lucky Girl on saanut pari starttia tauolta ja otteet voisivat terävöityä riittävästi tällaiseen seuraan. 9 Royal'n Will teki viimeksi paremman startin kuin aikoihin ja voi yllättää, jos suuntaus jatkuu. 6 Arctic Legend avaa uusista käsistä arvoituksena valmentajalleenkin.

Pelijakauma: Sahara Ayanna on liian suuri suosikki. Lilla Robert kiehtoo kovasti ja takarivin D-kaksikkokin on ainakin alustavasti aliarvostettu.

Juoksunkulku: Sun Sayen pystyisi puolustamaan johtopaikan, mutta sille kelvannee selkä eteen. Sahara Ayannalla ajetaan luultavasti aktiivisesti ja se lienee lopulta keula.