Ravivihje: Toto75 Axevalla 31.12.2018 – jättipottikierros

Suosikki: Vakuuttavaa kuntoa osoittanut 15 Stonewashd Diamant on 40 metrin takamatkaltakin selvä suosikki. Åbyn 75:ssä 5-vuotias ratkaisi 2. ulkoa lopulta varmasti tullen viimeiset 700 metriä 11,8-vauhtia. Kierrettävää on paljon, mutta Peter Untersteinerin valmennettava jaksaa tehdä töitä. Volttilähdössä se ei ole Ruotsissa ollessaan startannut, mutta tilaa kääntämiseen on reilusti, eikä toisella puolella ole hevosta, joten tuskinpa se ongelmia aiheuttaa. Axevallan pitkä loppusuorakin suosii, joten saksalaistammalla on hyvät mahdollisuudet niputtaa vastustajansa viimeistään päätöspuolikkaalla. Paljon pelattunakin varma.



Haastajat ja yllättäjät: 8 Vikens Fingerprint on tehnyt niin ikään erinomaista jälkeä. Kaksi viimeisintä Oskar J. Anderssonin ajokki on voittanut keulasta, Eskilstunassa se menetti kärkipaikan päätöskierroksen alussa, mutta nousi heti toiselle ja ratkaisi siitä lopussa. Tehtävä on sillekin nyt erilainen. 3 Grace River on toistaiseksi voittamaton, kaikki ykköset ovat tulleet johtavan rinnalta. Jorma Kontion tällä kertaa ajama tamma voi päästä keulaan, mutta ainakin suosikki tuntuu aika kovalta vielä vähän rutiinia omaavaa 4-vuotiasta vastaan. 6 Hera di Quattro palasi viimeksi parin kuukauden tauolta ja teki 3. sisältä kohtalaisen suorituksen. Raamikas menijä voi parantaa startti alla ja verkkaisia avaajia vastaan sillä on saumat päästä juoksuradalta heti sisälle. Jos ravi pysyy kasassa maaliin asti, totosija on mahdollinen. 14 Diva Deon meno oli Färjestadissa 2. ulkoa hyvästä sijoituksesta huolimatta varsin nihkeää, mutta on tuntunut valmentajan mukaan startti kropassa kotona paremmalta. Se omaa kykyjä.



Juoksunkulku: Hera di Quattro ottanee juoksuradan turvin ensimmäiset keulat, mutta Grace Riverin selkä kelpaa kun tämä tulee eteenpäin. Stonewashd Diamant iskee päätöslenkillä.



Pelijakauma: Stonewashd Diamant (62%) on hieman ylipelattu, mutta voittanee kuitenkin kerran kahdesta. Grace River (17%) tuntuu liikaa pelatulta. Hera di Quattro (1%) on aliarvostettu.



Ranking: A) 15 B) 8, 3, 6, 14 C) 10, 13, 7, 11, 2 D) 12, 5, 4, 1