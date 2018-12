Ravivihje: Toto5 Lappeenranta 30.12.2018

Suosikki: 3 Sand of Holmö on ollut pari kertaa keulasta mainio ja tammalla on hyvältä paikalta jälleen sauma hyvään juoksuun keulassa tai keulapäässä.

Haastajat: 6 Delightful Moment otti Kouvolassa kirivoiton. Tämäkin tamma avaa sähäkästi ja haastaa suosikkia jo alussa. 4-vuotias osaa ailahdella, mutta pystyy hyvänä päivänään taatusti taas voittotaistoon.

1 Blue May pääsee ykköseltä mukaviin tarkkailuasemiin. Joensuussa tuli kakkonen sarjoihinsa kovan Grouse Manin takaa.

11 Mosquito Milin voittoputki katkesi Vermossa tiukassa tehtävässä vaikealta paikalta, mutta esityksestäkään on vaikea löytää positiivisia asioita, sillä hevonen putosi kankealla ravilla kokonaan muiden kyydistä loppusuoralla. Takarivi haittaa kärkiporukassa viihtyvää hevosta taaskin.

Yllättäjät: 8 Fundover Match on sortunut viimeisissään laukkailemaan. Fysiikka riittää tässä huonolta paikaltakin, jos uudet varustekokeilut auttavat pysymään ravilla. 2 Jesi's Last Hornet on tehnyt varmaa työtä ja on taaskin hyvältä paikalta mahdollinen totohevonen. Voittoja tammalla ei ole vielä yhtään ja se harvoin on sattumaa. Viimeksi ruuna hävisi Delightful Momentille vain vähän, mutta sai toki nappijuoksun sisäradalla. 4 Moor's Avenger on vaikea arvioitava pitkältä tauolta, mutta ruuna on pystynyt voittamaan lähtöjä tällä tasolla.

Pelijakauma: Ei mullistavaa aamun pienen vaihdon jakaumassa ja on vaikea arvioida, että mihin suuntaan lähtö lähtee elämään.

Juoksunkulku: Sand of Holmön pitäisi pystyä puolustamaan keulapaikka Delightful Momentia vastaan, mutta saattaa se jossain tapauksessa livahtaa ohitsekin. Ensimmäiset sadat metrit mennään kovaa, mutta vauhti rauhoittuu sitten.