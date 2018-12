Ravivihje: Toto75 Romme 29.12.2018

Suosikki: Normaalia selvästi heikkotasoisemmassa hopeadivisioonassa pelin henki on selvä: 5 Global Trust voittaa mikäli menee ravia. Vakuuttavalla tyylillä pitkältä tauolta syksyllä palannut ruuna laukkasi viimeksi kiihdytyksessä kun sillä satsattiin ykkösradalta kunnolla alkuun. Tässä yhtä suurta laukkariskiä ei ole, sillä keskeltä alun voi ottaa varmemmin ja johtoon on hyvät saumat päästä myöhemmässäkin vaiheessa. Toki Timo Nurmoksen suojatti pystyy voittamaan johtavan rinnaltakin. Varma.



Haastajat ja yllättäjät: 4 Under The Counter palasi viimeksi reilun kuukauden paussilta hyvässä tikissä. Tamma leiskautti 3. ulkoa viimeisellä takasuoralla kärkeen ja hallitsi maaliin asti. Viimeiset 700 metriä sujuivat 13,1-vauhdilla. Suosikin kukistaminen on hankalaa, mutta kakkossijaan 5-vuotiaalla on parantaessaan mahdollisuudet. 1 Västerbo Grosbois ei ole osoittanut kahdessa viime startissa kovin kummoisia otteita, mutta on tuntunut Rauno Pölläsen mukaan treeneissä nyt paremmalta. Gävlessä ruuna taipui keulasta melko helposti, viimeksi paikka toisella ilman vetoapua oli liikaa. Nopea lähtijä ottaa ensimmäiset keulat, mutta suurella todennäköisyydellä antaa vetotyöt suosikille. 6 Super Zantos on useimmiten 75-tasolla ollut statistin roolissa, mutta tällä kertaa silläkin on saumat kolmen joukkoon. Rommessa Ante Lisellin ruuna ratkaisi varmasti 3. ulkoa. 3 Victor A.U. esiintyi viimeksi 4. ulkoa tasaisesti, mutta hankkii tässä nopeudellaan paremmat asemat. Kärjen tuntumasta ei aivan ulkona tototaistosta. 8 Rafiki Fri on juossut kovemmissakin lähdöissä ja omaa juoksun suosiessa eväitä kärkipäähän. Verkkaiselle avaajalle reissusta voi tulla tosin hankalakin. Örebrossa ruuna sai 4. sisältä myöhään vapaata ja voimia jäi talteenkin.



Juoksunkulku: Västerbo Grosbois avaa ensin keulaan, mutta luovuttaa paikkansa Global Trustille, joka päässee kiihdytyksessä Under The Counterin edelle.



Pelijakauma: Global Trust (68%) voittanee lähdön noin kaksi kertaa kolmesta, joten pinnat ovat kohdallaan.



Ranking: A) 5 B) 4, 1, 6, 3, 8 C) 9, 10, 2 D) -