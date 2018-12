Ravivihje: Toto76 Jokimaa 29.12.2018

Suosikki: 13 Viktor Kärppä sortui Vermossa lähtölaukkaan, mutta viimeksi ori käynnistyi ravilla ja pääsi kelpo paikkaan 3. ulos. Viktor Kärppä olisi voiton suhteen joutunut tiukoille Hexan Voksun kanssa, mutta tämän laukka maalisuoralla käänsi vaakakupin Viktor Kärpälle. Tällä kertaa tehtävä on sopivampi, ja huippukykyinen menijä starttaa matkaan selvänä suosikkina. Voittoa ei voida pitää varmana, sillä Viktor Kärppä osaa edelleen laukata lähtötilanteessa. Viitosrata ei auta asiaa.

Haastajat: 4 Pyöriän Vilistys on pahin uhka suosikille. Forssassa 3. ulkoa pystyyn voittanut ruuna oli Teivossakin asiallinen, vaikka viimeinen rutistus tällä kertaa uupui ratkaisuhetkiltä. Nelosradan lähtöpaikka ei ole optimi, mutta ravia käynnistyessään ruuna pystyy paljoon. 6 Koivun Tähti runttasi Vermossa johtavan rinnalta riskisti perille ja kamppaili loppuun asti voitosta. Ruuna on ollut mainio keulan kupeelta, että kyseinen juoksupaikka kävisi kuskille mainiosti tälläkin kertaa. 9 Jyllätys paikkasi Turussa mainiosti laukkansa ja Vermossa ruuna juoksi johtavan rinnalla eikä koskaan antanut periksi. Jyllätys on tasainen avaaja ja saattaa jäädä alussa turhan kauas kärjestä. 11 Veeran Poika ei yltänyt Oulussa parhaimpaansa sopivassa tehtävässä, mutta pystyy parempaan. 1 Julianne Dahlia lopteti Kuopiossa rehdisti 5. ulkoa ja sai startin koneeseen. 3 Tuviker kierteli Vermossa pitkään ulkoratoja eikä koskaan antanut periksi. Teivossa ori laukkasi ensimmäiseen kaarteeseen mentäessä ja jäi ratkaisevasti. Tuviker on tasavauhtinen menijä, joka ei mittaa matkaa. 12 Hymynkare on pitkään starttaillut tipsihevosena. Teivossa ori oli hieman tasainen kirissään 6. ulkoa. 10 Joriini napsii jatkuvasti hyviä sijoituksia, mutta voitot ovat harvassa. Hyvällä juoksulla kärkisija on mahdollinen samoin kuin 15 Virin Ekon kohdalla. 2 Kielaksen kone ei ole tauon jälkeen käynnistynyt kunnolla. Ruuna on tulosriviään selvästi kyvykkämpi tapaus. Myös 5 Uljas Suomalainen voittaa harvoin, mutta sopivalla juoksulla se kerää varmasti rahaa.

Pelijakauma: Viktor Kärpän peliosuus (73%) on karannut käsistä eikä ori kelpaa varmaksi.

Juoksunkulku: Pyöriän Vilistys hakee keulapaikan, mikäli pääsee ravia liikkeelle. Koivun Tähti hakeutuu tämän rinnalle.