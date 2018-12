Ravivihje: Toto5 Pori 28.12.2018

Suosikki: Kolmannessa kohteessa avainhevoset tulevat Harri Koivusen tallista. 10 Wall Street Comery osaa ailahdella, eikä ole selvänä suosikkina mitenkään äärimmäisen innostava pelikohde, mutta kaksi hyvää starttia alla lähdön niukka ykköshevonen. Toissa startin voitto tuli nappijuoksulla sisäradalta, samoin kuin viime kerran kakkonen ja takarivistä voi olla luvassa ongelmia.

Haastajat: Tallikaveri 2 Expanse's Tornado on huomattavasti tauluaan vaarallisempi, sillä se on ollut viime aikoina pussissa useampaankin otteeseen. Hevonen on kuitenkin "löydetty" pelissä alustavasti aika hyvin, eikä siitä mitään superpelikohdetta saa maalailtua. Nappipaikalta kuitenkin ensimmäisenä kupongille.

9 Gunvald on juossut viimeisissään Nousijadivisioonaa huonoilta paikoilta ja taulu valehtelee hieman sen iskukyvyn suhteen. Ruuna on melko unohdettu nyt, mutta toisaalta alla on lyhyt sairastauko ja se tuo kysymysmerkin.

Nopea 3 Overfun Match oli viimeksi keskipitkällä matkalla vaisu, mutta sitä ennen asiallinen ja hyvältä paikalta normaalimatkalla taas avainhevosia.

Yllättäjät: 12 Stampede Alley on hakenut viime ajat virettään, mutta loisti vielä lokakuussa. 4 Speak of The Devil osaa yllättää nappijuoksun saadessaan, mutta on tauolta valmentajalleenkin arvoitus. 6 Leon on alisuorittanut pitkään. Viimeksi ruuna aloitti uusista käsistä ja taipui luonnollisesti, kun avauskierros oli peräti 12,5. Vielä ainakin seurantaan, jossei revityksiin saakka.

Pelijakauma: Wall Street Comery on liian suuri suosikki. Expanse's Tornado hieman ja Gunvald rutkasti aliarvostettuja haastajia.

Juoksunkulku: Ex Gracy on alussa nopein, mutta sillä tuskin ajetaan keulasta ja Overfun Match olisi sen jälkeen todennäköisin johtonimi. Sillekään se paikka ei ole optimaalisin ja keulassa saattaa lopulta olla Leon, mikäli sillä ajetaan edelleen viime kerran tapaan aktiivisesti.