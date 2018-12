Ravivihje: Toto5 Oulu 27.12.2018

Suosikki: 12 Quite Special on 12-radaltakin ensimmäinen ruksi. Nelivuotias joutui Seinäjoen kovassa lähdössä pakittelemaan aina niinkin kauas kuin 7. ulos, mutta terävä loppuveto kantoi nelivuotiaan toton tuntumaan. Oulussa Quite Special kiersi etusuoralla johtavan rinnalle ja taisteli loppuun asti voitosta, mutta 11 Filius Felix pääsi iskemään kuolettavasti tämän selästä. Tällä kertaa myös Filius Felix joutuu tekemään enemmän töitä, mikä saattaa kallistaa vaakakupin ratkaisevasti Quite Specialin puoleen.

Haastajat: 6 Elzar Creek kiri toissa kerralla mainiosti neljänneksi. Viimeksi tamma kiersi etusuoralla johtavan rinnalle, mistä hevonen tsemppasi positiivisesti perille. Mikäli vetolaput olisivat toimineet normaalisti, olisi viisivuotias ollut lähempänä kärkeä. Sijoitus ei välttämättä olisi muuttunut. 8 Boulder Rocket kiri toissa kerralla kovaa viimeisestä ulkoa, mutta viimeksi kiri jäi tasaiseksi 5. ulkoa. Ruuna on kyvykäs menijä, joka pystyy suorittamaan paremmalla tasolla.

Yllättäjät: 7 Basswood Grove pakitti Jyväskylässä kolmannelta radalta 5. sisälle, mistä kuusivuotias lopetti mukavasti viidenneksi. Hevonen kilpailee tauluaan paremmassa iskussa. 3 Soleil Journey ja 4 Ancor Rich pystyvät tarkalla juoksulla sjoittumaan kärjen tuntumaan, tuskin korkeammalle. Ancor Richille ei jäänyt Oulussa jossiteltavaa kun taas Soleil Journey ei saanut rintaman takaa mahdollisutta. 5 All The Better pääsee hyvin matkaan ja sillä ajetaan usein aktiivisesti. Jäärata käy mainiosti talvikeleistä tykkäävälle ruunalle, mutta vastus on sen verran kova, että voitto olisi ainakin pieni yllätys.

Pelijakauma: Quite Special (40%) on sopivasti vedetty ja kelpaa viime kerran tapaan varmaksi.

Juoksunkulku: All The Better prässää itsensä johtopaikalle ohi sisäpuolelta avaavista. Quite Special saattaa kiertää matkan aikana eteenpäin aina keulaan asti.